Un bărbat de 38 de ani din județul Maramureș a obținut un ordin de protecție împotriva soției, după ce aceasta l-a bătut.

Femeia nu și-a putut controla nervii

S-a întâmplat în localitatea Seini. Cei doi soți se certau des, spun vecinii. La un moment dat, femeia nu și-a mai putut controla nervii și a început să își lovească soțul cu tot ce a găsit la îndemână.

El n-a reușit s-o liniștească, așa că a sunat la 112.

Ulterior, femeia și-a provocat răni singură, așa că a ajuns la spital. Deși lovit, soțul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Polițiștii au emis un provizoriu pe o perioadă de 5 zile împotriva femeii, informează Dacă va dori prelungirea ordinului, bărbatul va trebui să solicite acest lucru în instanță.