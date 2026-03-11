B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Maramureș: Un bărbat a obținut un ordin de protecție împotriva soției, după ce aceasta l-a bătut

Maramureș: Un bărbat a obținut un ordin de protecție împotriva soției, după ce aceasta l-a bătut

Traian Avarvarei
11 mart. 2026, 22:52
Maramureș: Un bărbat a obținut un ordin de protecție împotriva soției, după ce aceasta l-a bătut
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

Un bărbat de 38 de ani din județul Maramureș a obținut un ordin de protecție împotriva soției, după ce aceasta l-a bătut.

Femeia nu și-a putut controla nervii

S-a întâmplat în localitatea Seini. Cei doi soți se certau des, spun vecinii. La un moment dat, femeia nu și-a mai putut controla nervii și a început să își lovească soțul cu tot ce a găsit la îndemână.

El n-a reușit s-o liniștească, așa că a sunat la 112.

Ulterior, femeia și-a provocat răni singură, așa că a ajuns la spital. Deși lovit, soțul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile împotriva femeii, informează Știrile Pro TV. Dacă va dori prelungirea ordinului, bărbatul va trebui să solicite acest lucru în instanță.

