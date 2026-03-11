Un bărbat de 60 de ani a provocat un incendiu devastator în care au murit trei femei și alte patru persoane au fost rănite, printre care și doi copii.

Bărbatul are un istoric șocant de răpiri și abuzuri

Agresorul, care are un trecut extrem de violent, a fost arestat miercuri după ce s-a predat singur la poliție, fiind principalul suspect în tragedia din localitatea Miranda de Ebro.

Suspectul nu este la prima infracțiune și are antecedente penale grave. În anul 2023, acesta a fost arestat după ce a sechestrat și a ținut în lanțuri o femeie pe care o ademenise în mașina sa. Mai mult, în 2017, individul a primit o condamnare de trei ani de închisoare pentru că a răpit și a abuzat o fetiță de numai nouă ani. Deși a executat mai multe pedepse, acesta se afla în libertate provizorie în momentul comiterii masacrului de marți seară.

Detalii cumplite despre victimele incendiului provocat intenționat

Tragedia este considerată cel mai grav înregistrat în Spania în ultimele două decenii. Victimele sunt Antonia, o femeie de 78 de ani, fiica ei, Dolores, de 58 de ani, și o tânără vecină de 24 de ani. Ministrul spaniol de Interne a confirmat că atacul a vizat-o direct pe Dolores, fosta parteneră a agresorului. Cei doi erau deja înregistrați în sistemul de monitorizare a victimelor violenței domestice, însă acest lucru nu a putut preveni atacul sângeros, scrie publicația spaniolă .

Un bărbat de 60 de ani a dat foc imobilului în timp ce victimele erau înăuntru

Focul a izbucnit marți noaptea, în jurul orei 22:44, într-un bloc din centrul orașului. Martorii au alertat imediat serviciile de urgență, anunțând că mai multe persoane sunt captive în flăcări. Ancheta a scos la iveală că incendiul a fost pus intenționat, iar suspectul a fost văzut în zonă cu puțin timp înainte de dezastru. Primăria din Miranda de Ebro a declarat trei zile de doliu oficial, în timp ce autoritățile cer măsuri mai dure împotriva celor care comit astfel de crime.