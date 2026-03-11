B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Tragedie în Spania: Un bărbat de 60 de ani a dat foc casei unde era fosta iubită. Trei femei au murit

Tragedie în Spania: Un bărbat de 60 de ani a dat foc casei unde era fosta iubită. Trei femei au murit

Flavia Codreanu
11 mart. 2026, 23:18
Tragedie în Spania: Un bărbat de 60 de ani a dat foc casei unde era fosta iubită. Trei femei au murit
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1.  Bărbatul are un istoric șocant de răpiri și abuzuri
  2. Detalii cumplite despre victimele incendiului provocat intenționat
  3. Un bărbat de 60 de ani a dat foc imobilului în timp ce victimele erau înăuntru

Un bărbat de 60 de ani a provocat un incendiu devastator în care au murit trei femei și alte patru persoane au fost rănite, printre care și doi copii.

 Bărbatul are un istoric șocant de răpiri și abuzuri

Agresorul, care are un trecut extrem de violent, a fost arestat miercuri după ce s-a predat singur la poliție, fiind principalul suspect în tragedia din localitatea Miranda de Ebro.

Suspectul nu este la prima infracțiune și are antecedente penale grave. În anul 2023, acesta a fost arestat după ce a sechestrat și a ținut în lanțuri o femeie pe care o ademenise în mașina sa. Mai mult, în 2017, individul a primit o condamnare de trei ani de închisoare pentru că a răpit și a abuzat o fetiță de numai nouă ani. Deși a executat mai multe pedepse, acesta se afla în libertate provizorie în momentul comiterii masacrului de marți seară.

Detalii cumplite despre victimele incendiului provocat intenționat

Tragedia este considerată cel mai grav caz de violență de gen înregistrat în Spania în ultimele două decenii. Victimele sunt Antonia, o femeie de 78 de ani, fiica ei, Dolores, de 58 de ani, și o tânără vecină de 24 de ani. Ministrul spaniol de Interne a confirmat că atacul a vizat-o direct pe Dolores, fosta parteneră a agresorului. Cei doi erau deja înregistrați în sistemul de monitorizare a victimelor violenței domestice, însă acest lucru nu a putut preveni atacul sângeros, scrie publicația spaniolă El Pais.

Un bărbat de 60 de ani a dat foc imobilului în timp ce victimele erau înăuntru

Focul a izbucnit marți noaptea, în jurul orei 22:44, într-un bloc din centrul orașului. Martorii au alertat imediat serviciile de urgență, anunțând că mai multe persoane sunt captive în flăcări. Ancheta a scos la iveală că incendiul a fost pus intenționat, iar suspectul a fost văzut în zonă cu puțin timp înainte de dezastru. Primăria din Miranda de Ebro a declarat trei zile de doliu oficial, în timp ce autoritățile cer măsuri mai dure împotriva celor care comit astfel de crime.

Tags:
Citește și...
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia. Cum ar putea fi afectate zborurile și trenurile
Externe
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia. Cum ar putea fi afectate zborurile și trenurile
Verdict după un an de restricții: Albania a decis că măsura împotriva TikTok a fost un abuz
Externe
Verdict după un an de restricții: Albania a decis că măsura împotriva TikTok a fost un abuz
Alertă pe aeroportul din Berlin după observarea unei drone. Cum a afectat incidentul traficul aerian
Externe
Alertă pe aeroportul din Berlin după observarea unei drone. Cum a afectat incidentul traficul aerian
Cât de atroce e regimul în Iran. Explicații șocante date de CTP: „Asta nu înțelege Trump. În schimb, minte, minte, minte” (VIDEO)
Externe
Cât de atroce e regimul în Iran. Explicații șocante date de CTP: „Asta nu înțelege Trump. În schimb, minte, minte, minte” (VIDEO)
Un chef din Franța a pierdut o stea Michelin: Motivul adevărat pentru care bucătarul a cerut eliminarea din clasament
Externe
Un chef din Franța a pierdut o stea Michelin: Motivul adevărat pentru care bucătarul a cerut eliminarea din clasament
O statuie cu Donald Trump și Jeffrey Epstein în ipostaza celebră din Titanic a apărut în Washington (FOTO/VIDEO)
Externe
O statuie cu Donald Trump și Jeffrey Epstein în ipostaza celebră din Titanic a apărut în Washington (FOTO/VIDEO)
Un hacker a accesat un server al FBI care conținea date din ancheta Jeffrey Epstein
Externe
Un hacker a accesat un server al FBI care conținea date din ancheta Jeffrey Epstein
Locuri de muncă plătite cu mii de euro neocupate în Europa. În ce domeniu se caută angajați în Germania și Polonia
Externe
Locuri de muncă plătite cu mii de euro neocupate în Europa. În ce domeniu se caută angajați în Germania și Polonia
Fondatorul Telegram a pierdut 61% din avere. Ce se întâmplă cu averea lui Pavel Durov
Externe
Fondatorul Telegram a pierdut 61% din avere. Ce se întâmplă cu averea lui Pavel Durov
Germania implementează modelul austriac. Benzinăriile vor putea modifica prețurile o dată în zi
Externe
Germania implementează modelul austriac. Benzinăriile vor putea modifica prețurile o dată în zi
Ultima oră
23:58 - Peste 90% dintre școli sunt pregătite pentru simularea Evaluării Naționale. Ce le transmite ministrul Educației profesorilor
23:55 - Explicația lui Liviu Vârciu după ce a fost găsit în pat cu Andreea Bănică de către soțul acesteia
23:53 - Polițiștii din Iași i-au montat din greșeală unui bărbat un dispozitiv de monitorizare: „Am vrut să mă spânzur când m-am văzut cu brățara la picior”
23:30 - MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia. Cum ar putea fi afectate zborurile și trenurile
23:21 - Barbu spune că nu-l va demite pe Chesnoiu de la AFIR, după ce acesta a fost condamnat cu executare în primă instanță: „E un director performant”
23:08 - Controalele de pe litoral scot la iveală noi nereguli grave. Ce au mai găsit inspectorii în timpul verificărilor (FOTO)
22:52 - Maramureș: Un bărbat a obținut un ordin de protecție împotriva soției, după ce aceasta l-a bătut
22:39 - Verdict după un an de restricții: Albania a decis că măsura împotriva TikTok a fost un abuz
22:31 - Alertă pe aeroportul din Berlin după observarea unei drone. Cum a afectat incidentul traficul aerian
22:26 - CTP: M-am săturat să tot aud aceste liniștiri lașe. România nu e nicidecum în afara pericolului, dar asta nu înseamnă că trebuie să băgăm capul în nisip ca struțul (VIDEO)