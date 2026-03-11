Autoritatea Electorală Permanentă încearcă să întărească măsurile împotriva dezinformării din mediul digital, mai ales în perioadele electorale, când informațiile circulă rapid pe platformele online. În acest context, conducerea instituției a purtat discuții cu reprezentanții TikTok despre colaborarea necesară pentru protejarea corectitudinii proceselor electorale.

De ce discută Autoritatea Electorală Permanentă cu TikTok

Președintele (AEP), Adrian Țuțuianu, s-a întâlnit miercuri cu Simion-Dorin Rusu, reprezentantul pentru România, Ungaria și regiunea Balcanilor. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării dintre instituția responsabilă de organizarea alegerilor și platforma digitală folosită de milioane de utilizatori.

Potrivit informațiilor transmise de AEP, întâlnirea a avut ca principal obiectiv identificarea unor metode mai eficiente de limitare a conținutului manipulator distribuit în mediul online. Tema a fost abordată în contextul obligațiilor stabilite de legislația europeană privind responsabilitatea platformelor digitale în combaterea dezinformării.

Ce soluții sunt analizate pentru combaterea conținutului manipulator

În cadrul discuțiilor, participanții au analizat mai multe direcții de colaborare menite să îmbunătățească modul în care este gestionată comunicarea politică pe rețelele sociale. Una dintre ideile aflate pe agenda întâlnirii a fost elaborarea unui ghid de conduită dedicat comunicării electorale în mediul digital.

Totodată, oficialii au discutat despre crearea unor mecanisme mai simple de raportare a conținutului problematic și despre modalități rapide de intervenție atunci când sunt identificate materiale ilegale sau manipulatorii. Astfel de instrumente ar putea permite reacții mai rapide din partea autorităților și a platformelor digitale.

„Spaţiul online a devenit un canal major de informare şi dezbatere publică, iar platformele digitale au un rol tot mai important în modul în care cetăţenii accesează informaţii despre procesele electorale. Dialogul de astăzi a fost esenţial pentru a dezvolta mecanisme eficiente de prevenire a dezinformării şi pentru a proteja integritatea proceselor electorale. Autoritatea Electorală Permanentă îşi reafirmă angajamentul pentru menţinerea neutralităţii instituţionale şi pentru asigurarea unui tratament egal pentru toţi competitorii electorali”, a declarat preşedintele AEP, potrivit Antena3.

Ce planuri are AEP pentru perioada următoare

Permanentă a anunțat că intenționează să continue dialogul cu platformele online pentru a dezvolta instrumente suplimentare de prevenție și informare.

Instituția consideră că astfel de colaborări sunt necesare pentru a menține un proces electoral transparent și echitabil, într-un context în care mediul digital influențează tot mai mult modul în care circulă informația publică.