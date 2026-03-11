Traficul aerian pe aeroportul din Berlin a fost întrerupt temporar miercuri, după ce o dronă a fost semnalată în apropierea zonei operaționale. Incidentul a determinat autoritățile aeroportuare să suspende decolările și aterizările pentru o perioadă scurtă.

De ce au fost suspendate zborurile pe aeroportul din Berlin

Operațiunile aeriene pe aeroportul din Berlin au fost oprite temporar miercuri, după ce personalul a observat o posibilă dronă în apropierea zonei aeroportuare, relatează . Decizia a fost luată pentru a preveni eventuale riscuri pentru aeronave și pasageri.

Potrivit unui purtător de cuvânt al aeroportului, decolările și aterizările au fost suspendate „ca măsură de securitate” pentru aproximativ 30 de minute. Măsura a fost aplicată după ce „un obiect zburător neidentificat a fost observat” în apropierea unui hangar utilizat de armata germană pentru elicoptere.

Ce au descoperit autoritățile după alertă

După semnalarea obiectului suspect, autoritățile aeroportuare au anunțat imediat poliția, iar echipele de intervenție au început verificări în zona indicată. Investigațiile au fost desfășurate pentru a identifica și pentru a stabili dacă exista un risc real pentru activitatea aeroportuară.

Cu toate acestea, obiectul observat inițial nu a mai putut fi localizat de echipele de control. În lipsa unor indicii suplimentare privind prezența dronei, restricțiile impuse temporar au fost ridicate, relatează Antena3.

Traficul aerian a revenit la normal după ora locală 19:10 (18:10 GMT), moment în care a reluat operațiunile obișnuite. Oficialii au precizat că suspendarea zborurilor a fost o măsură strict preventivă, menită să protejeze siguranța aeriană.

De ce devin dronele o problemă tot mai mare în Europa

Incidentul de la Berlin apare într-un context mai amplu, în care autoritățile europene semnalează tot mai frecvent apariția dronelor în apropierea unor obiective sensibile. Printre acestea se numără aeroporturi, baze militare sau centrale energetice.

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat recent că Rusia ar putea avea legătură cu aceste episoade, care au generat îngrijorări privind securitatea infrastructurii critice.