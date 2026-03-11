Polițiștii rutieri din București au desfășurat miercuri o acțiune dedicată creșterii siguranței în trafic, concentrată pe folosirea centurii de siguranță. Autoritățile au combinat controalele din trafic cu activități de informare menite să îi convingă pe șoferi de importanța acestui gest simplu.

Campania a inclus sancțiuni pentru abateri, dar și demonstrații practice care arată consecințele reale ale unui impact rutier.

Câte sancțiuni au fost aplicate în timpul controalelor

Polițiștii au desfășurat miercuri o acțiune amplă în Capitală, având ca principal obiectiv responsabilizarea participanților la trafic în privința folosirii centurii de siguranță. Verificările au vizat atât conducătorii auto, cât și modul în care sunt utilizați corect dispozitivele de retenție.

În urma controalelor efectuate pe străzile din București, agenții au aplicat 160 de sancțiuni contravenționale pentru neutilizarea centurii de siguranță. Autoritățile subliniază că astfel de acțiuni sunt organizate periodic pentru a reduce riscurile asociate accidentelor rutiere.

Cum au fost informați șoferii despre utilizarea corectă a centurii

Pe lângă verificările din , acțiunea a avut și o componentă educativă, realizată împreună cu reprezentanții Fundației Siguranță Auto Copii. Scopul acestei colaborări a fost creșterea nivelului de informare privind utilizarea corectă a sistemelor de fixare pentru pasageri.

„În cadrul acțiunii, pe lângă componenta de control, polițiștii Brigăzii Rutiere alături de reprezentații Fundației Siguranță Auto Copii au procedat la informarea conducătorilor de vehicule cu privire la modul de utilizare corectă a dispozițiilor de fixare în scaun omologate”, au transmis reprezentanții Brigăzii Rutiere, potrivit Agerpres.

Cum au demonstrat autoritățile pericolele unui impact

Pentru a evidenția concret pericolele neutilizării centurii, opriți în trafic au avut ocazia să testeze un simulator de impact frontal. Dispozitivul reproduce efectele unui accident produs la o viteză de aproximativ 13 kilometri pe oră.

„Acest dispozitiv permite participanților la trafic să înțeleagă în mod direct forțele la care este supus corpul uman în cazul unei coliziuni și importanța utilizării centurii de siguranță”, arată sursa citată.