Albania a decis, prin intermediul Curții Constituționale, că interdicția de un an impusă asupra platformei TikTok a fost ilegală și a încălcat libertatea de exprimare.

Albania a decis că guvernul nu a avut dovezi suficiente pentru blocare

Judecătorii au stabilit că măsura luată de guvern anul trecut a fost neconstituțională, chiar dacă restricția a expirat deja luna trecută.

În hotărârea sa, autoritățile nu au examinat destul de bine efectele unei astfel de interdicții. Curtea a explicat că guvernul nu a dovedit convingător că blocarea totală a platformei era singura metodă eficientă pentru a atinge obiectivele de siguranță urmărite. Decizia a fost emisă după ce Asociația Jurnaliștilor și Rețeaua BIRN au reclamat faptul că măsura a încălcat libertatea presei.

De ce a ajuns aplicația să fie interzisă

Guvernul a impus blocarea platformei anul trecut, invocând moartea unui adolescent într-un caz de hărțuire online. La acel moment, reprezentanții platformei au susținut că disputa nu a pornit de la ei. Interdicția nu mai este în vigoare, deoarece guvernul a acceptat noile mecanisme de siguranță.

Acuzații de cenzură înainte de alegerile parlamentare

Verdictul vine după ce opoziția a acuzat executivul că a interzis TikTok pentru a reduce la tăcere vocile critice înainte de alegerile de anul trecut. Deși oficialii au negat miza politică, judecătorii au stabilit că blocarea generală a fost o măsură abuzivă. Instanța a confirmat că statul trebuie să găsească alte soluții de siguranță, fără a suprima dreptul populației de a comunica liber, scrie .

Totodată, și România a luat în considerare ca aplicația să fie interzisă minorilor, din cauza expunerii excesive la conținut nepotrivit. În acest sens, Alaxandru Rogobete, ministrul Sănătății, spune că și pe rețelele sociale. La motive, ministrul a invocat atât dependența de Tik Tok, Facebook sau Instagram, cât și dezinformările care circulă pe aceste rețele sociale.