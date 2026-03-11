B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Verdict după un an de restricții: Albania a decis că măsura împotriva TikTok a fost un abuz

Verdict după un an de restricții: Albania a decis că măsura împotriva TikTok a fost un abuz

Flavia Codreanu
11 mart. 2026, 22:39
Verdict după un an de restricții: Albania a decis că măsura împotriva TikTok a fost un abuz
Sursa foto: https://re7consulting.ro/ce-este-tik-tok-m
Cuprins
  1. Albania a decis că guvernul nu a avut dovezi suficiente pentru blocare
  2. De ce a ajuns aplicația să fie interzisă
  3. Acuzații de cenzură înainte de alegerile parlamentare

Albania a decis, prin intermediul Curții Constituționale, că interdicția de un an impusă asupra platformei TikTok a fost ilegală și a încălcat libertatea de exprimare.

Albania a decis că guvernul nu a avut dovezi suficiente pentru blocare

Judecătorii au stabilit că măsura luată de guvern anul trecut a fost neconstituțională, chiar dacă restricția a expirat deja luna trecută.

În hotărârea sa, autoritățile nu au examinat destul de bine efectele unei astfel de interdicții. Curtea a explicat că guvernul nu a dovedit convingător că blocarea totală a platformei era singura metodă eficientă pentru a atinge obiectivele de siguranță urmărite. Decizia a fost emisă după ce Asociația Jurnaliștilor și Rețeaua BIRN au reclamat faptul că măsura a încălcat libertatea presei.

De ce a ajuns aplicația să fie interzisă

Guvernul a impus blocarea platformei anul trecut, invocând moartea unui adolescent într-un caz de hărțuire online. La acel moment, reprezentanții platformei au susținut că disputa nu a pornit de la ei. Interdicția nu mai este în vigoare, deoarece guvernul a acceptat noile mecanisme de siguranță.

Acuzații de cenzură înainte de alegerile parlamentare

Verdictul vine după ce opoziția a acuzat executivul că a interzis TikTok pentru a reduce la tăcere vocile critice înainte de alegerile de anul trecut. Deși oficialii au negat miza politică, judecătorii au stabilit că blocarea generală a fost o măsură abuzivă. Instanța a confirmat că statul trebuie să găsească alte soluții de siguranță, fără a suprima dreptul  populației de a comunica liber, scrie Digi24.

Totodată, și România a luat în considerare ca aplicația să fie interzisă minorilor, din cauza expunerii excesive la conținut nepotrivit. În acest sens, Alaxandru Rogobete, ministrul Sănătății, spune că și România ar trebui să aplice unele restricții pentru accesul minorilor pe rețelele sociale. La motive, ministrul a invocat atât dependența de Tik Tok, Facebook sau Instagram, cât și dezinformările care circulă pe aceste rețele sociale.

Tags:
Citește și...
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia. Cum ar putea fi afectate zborurile și trenurile
Externe
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia. Cum ar putea fi afectate zborurile și trenurile
Tragedie în Spania: Un bărbat de 60 de ani a dat foc casei unde era fosta iubită. Trei femei au murit
Externe
Tragedie în Spania: Un bărbat de 60 de ani a dat foc casei unde era fosta iubită. Trei femei au murit
Alertă pe aeroportul din Berlin după observarea unei drone. Cum a afectat incidentul traficul aerian
Externe
Alertă pe aeroportul din Berlin după observarea unei drone. Cum a afectat incidentul traficul aerian
Cât de atroce e regimul în Iran. Explicații șocante date de CTP: „Asta nu înțelege Trump. În schimb, minte, minte, minte” (VIDEO)
Externe
Cât de atroce e regimul în Iran. Explicații șocante date de CTP: „Asta nu înțelege Trump. În schimb, minte, minte, minte” (VIDEO)
Un chef din Franța a pierdut o stea Michelin: Motivul adevărat pentru care bucătarul a cerut eliminarea din clasament
Externe
Un chef din Franța a pierdut o stea Michelin: Motivul adevărat pentru care bucătarul a cerut eliminarea din clasament
O statuie cu Donald Trump și Jeffrey Epstein în ipostaza celebră din Titanic a apărut în Washington (FOTO/VIDEO)
Externe
O statuie cu Donald Trump și Jeffrey Epstein în ipostaza celebră din Titanic a apărut în Washington (FOTO/VIDEO)
Un hacker a accesat un server al FBI care conținea date din ancheta Jeffrey Epstein
Externe
Un hacker a accesat un server al FBI care conținea date din ancheta Jeffrey Epstein
Locuri de muncă plătite cu mii de euro neocupate în Europa. În ce domeniu se caută angajați în Germania și Polonia
Externe
Locuri de muncă plătite cu mii de euro neocupate în Europa. În ce domeniu se caută angajați în Germania și Polonia
Fondatorul Telegram a pierdut 61% din avere. Ce se întâmplă cu averea lui Pavel Durov
Externe
Fondatorul Telegram a pierdut 61% din avere. Ce se întâmplă cu averea lui Pavel Durov
Germania implementează modelul austriac. Benzinăriile vor putea modifica prețurile o dată în zi
Externe
Germania implementează modelul austriac. Benzinăriile vor putea modifica prețurile o dată în zi
Ultima oră
23:58 - Peste 90% dintre școli sunt pregătite pentru simularea Evaluării Naționale. Ce le transmite ministrul Educației profesorilor
23:55 - Explicația lui Liviu Vârciu după ce a fost găsit în pat cu Andreea Bănică de către soțul acesteia
23:53 - Polițiștii din Iași i-au montat din greșeală unui bărbat un dispozitiv de monitorizare: „Am vrut să mă spânzur când m-am văzut cu brățara la picior”
23:30 - MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia. Cum ar putea fi afectate zborurile și trenurile
23:21 - Barbu spune că nu-l va demite pe Chesnoiu de la AFIR, după ce acesta a fost condamnat cu executare în primă instanță: „E un director performant”
23:18 - Tragedie în Spania: Un bărbat de 60 de ani a dat foc casei unde era fosta iubită. Trei femei au murit
23:08 - Controalele de pe litoral scot la iveală noi nereguli grave. Ce au mai găsit inspectorii în timpul verificărilor (FOTO)
22:52 - Maramureș: Un bărbat a obținut un ordin de protecție împotriva soției, după ce aceasta l-a bătut
22:31 - Alertă pe aeroportul din Berlin după observarea unei drone. Cum a afectat incidentul traficul aerian
22:26 - CTP: M-am săturat să tot aud aceste liniștiri lașe. România nu e nicidecum în afara pericolului, dar asta nu înseamnă că trebuie să băgăm capul în nisip ca struțul (VIDEO)