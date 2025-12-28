B1 Inregistrari!
A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de Nicușor Dan de Ziua Națională

A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de Nicușor Dan de Ziua Națională

Traian Avarvarei
28 dec. 2025, 22:54
Colonelul (r.) Ion Vasile Banu. Sursa Foto: X
Cuprins
  1. De ce a fost decorat Ion Vasile Banu
  2. De ce a fost contestat gestul lui Nicușor Dan

A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan de Ziua Națională. Acesta avea 107 ani. Anunțul a fost făcut de nepoata lui, pe Facebook, informează Digi24.

De ce a fost decorat Ion Vasile Banu

Anul acesta, de Ziua Națională, președintele Nicușor Dan l-a decorat numai pe Vasile Banu, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, în semn de recunoaștere a serviciilor sale militare și a implicării sociale postbelice.

Această distincție e conferită pentru merite militare deosebite și pentru contribuții notabile aduse comunității după încheierea războiului.

„Cu prilejul Zilei Naționale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942. Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa”, transmitea președintele Nicușor Dan, la vremea respectivă, pe rețelele sociale.

De ce a fost contestat gestul lui Nicușor Dan

Numai că gestul președintelui a fost contestat. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a explicat astfel, pentru B1 TV:

„Omul acesta a fost decorat pentru eliberarea Basarabiei în 1941. Știți ce a fost acolo? Au fost unele dintre cele mai mari crime din al Doilea Război Mondial înfăptuite de Armata Română. De Armata Română!

Pogromul de la Iași, 27-30 iunie, în care au fost omorâți mii de evrei în casele lor, pe străzi, restul băgați în vagoane de vite. Pogromul de la Odesa, din octombrie, 22 – 25, în care pentru că Armata Română n-a fost în stare să prindă niște atentatori sovietici care au aruncat în aer comandamentul militar românesc, s-au răzbunat pe populația civilă și au omorât 19.000 de civili, împușcați, spânzurați, arși de vii, luați de pe stradă la întâmplare, cu precădere evrei.

Asta s-a întâmplat în 1941 și dl președinte spune că-l decorează pe dl Banu pentru asta. Practic, a decorat un soldat din armata de criminali ai lui Hitler, că soldații români și germani erau umăr la umăr atunci în ce s-a întâmplat”.

O poziție critică a avut și fostul ambasador Cătălin Avramescu.

