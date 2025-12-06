Gazetarul Cristian Tudor Popescu a mărturisit că îl „nedumerește grav atitudinea președintelui Nicușor Dan” și a invocat două decizii extrem de controversate ale acestuia, pe care nu poate să nu le lege.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Nicușor Dan se încăpățânează să nu promulge Legea pentru combaterea extremismului

„După ce a contestat la CCR Legea pentru combaterea extremismului cu niște argumente… Dumnezeule… Pentru că o organizație din Făgărașul său natal conține și legionari și s-a pus problema să fie interzisă ca organizație legionară, dânsul s-a apucat să conteste legea asta, aprobată în Parlament, la Curtea Constituțională, unde Curtea a respins-o astă vară în unanimitate, fără niciun fel de discuție. Mai mult, s-a creat o reacție vehementă a comunității evreiești din România, a altor organizații internaționale.

Argumentele dlui președinte nu știu cum să le calific… Spune că e un pericol ca vehicularea de opere ale lui Budai-Deleanu, Nicolae Filimon, Ion Creangă, Mihai Eminescu sau Alecsandri, care au accente xenofobe în anumite momente, poate să ducă la condamnarea celor care fac asta. Vă dați seama? Mai mult, se teme că și în cazul lui Shakespeare, Walter Scott sau Dickens s-ar putea întâmpla. Operele acestor scriitori au fost tipărite în România în nenumărate ediții, în sute de mii de exemplare și n-a fost nimeni condamnat că le-a distribuit și citit”, a explicat gazetarul.

Acesta a respins apoi scuza că Nicușor Dan a fost prost consiliat: „Lăsați-mă cu prost consiliat! Nu vreau să mai aud asta! Consilierii nu răspund pentru nimic, ei consiliază, singurul care răspunde e președintele. Nu există consilierii, nu se consemnează ce spun ei”.

Cine e singurul om pe care Nicușor Dan a ales să-l decoreze de Ziua Națională

„Acum s-a apucat… eu n-am înțeles… la reexaminare, cu o încăpățânare incredibilă, în Parlament, după ce a fost respinsă contestația de CCR și, în același timp pe Ion Banu.

Omul acesta a fost decorat pentru eliberarea Basarabiei în 1941. Știți ce a fost acolo? Au fost unele dintre cele mai mari crime din al Doilea Război Mondial înfăptuite de Armata Română. De Armata Română!

Pogromul de la Iași, 27-30 iunie, în care au fost omorâți mii de evrei în casele lor, pe străzi, restul băgați în vagoane de vite. Pogromul de la Odesa, din octombrie, 22 – 25, în care pentru că Armata Română n-a fost în stare să prindă niște atentatori sovietici care au aruncat în aer comandamentul militar românesc, s-au răzbunat pe populația civilă și au omorât 19.000 de civili, împușcați, spânzurați, arși de vii, luați de pe stradă la întâmplare, cu precădere evrei.

Asta s-a întâmplat în 1941 și dl președinte spune că-l decorează pe dl Banu pentru . Practic, a decorat un soldat din armata de criminali ai lui Hitler, că soldații români și germani erau umăr la umăr atunci în ce s-a întâmplat.

Nu pot să nu leg aceste două gesturi. Concluzia trageți-o dvs!”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu.