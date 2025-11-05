B1 Inregistrari!
Eveniment » A murit Emerich Ienei. Legendarul antrenor s-a stins la vârsta de 88 de ani

A murit Emerich Ienei. Legendarul antrenor s-a stins la vârsta de 88 de ani

Adrian A
05 nov. 2025, 11:37
Legendarul antrenor de fotbal Emerich Ienei a decedat, la vârsta de 88 de ani. Marele antrenor a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, însă a decedat acasă în această dimineață.

Emerich Ienei suferea de mai multe boli

Emeric Ienei a avut numeroase probleme medicale în ultimii ani, iar aparițiile sale publice au fost din ce în ce mai rare. Marele tehnician a și fost internat în ultima perioadă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. El a ajuns la unitatea medicală după ce a suferit o pneumonie severă. De altfel, medicii au stabilit că aceasta a și fost cauza decesului.

Cariera lui Emerich Ienei

Emerich Ienei a fost artizanul celei mai mari performanțe din fotbalul românesc. În mai 1986, marele antrenor român a fost antrenorul Stelei la triumful din Cupa Campionilor Europeni. Trecuseră 11 ani de când debutase ca antrenor la echipa din Ghencea.

Tot cu Steaua, dar ca jucător, Ienei a cucerit trei titluri de campion al României (1959-60, 1960-61, 1967-68) şi patru Cupe ale României (1962, 1966, 1967, 1969).

Pe lângă Steaua, Emerich Ienei a mai antrenat pe FC Bihor (1978-1979), CS Târgovişte (1981-1982), FC Fehervar (Ungaria, 1993), Panionios (Grecia, 1996-1996) și Universitatea Craiova (1996).

De asemenea, a fost selecționerul naționalei României în 1986-1990 și în 2000, și a condus și naţionala Ungariei în 1992-1993.

A dus naționala României la un Campionat Mondial

Emerich Ienei este și cel care a reușit să califice în 1989 naționala de fotbal a României, după două decenii, la o Cupă Mondială şi chiar să o aducă la un pas de sferturile de finală, fiind eliminată în optimi de Irlanda, după executarea loviturilor de la 11 metri.

De asemenea, a condus naționala și la Campionatul European din 2000, unde România a reușit să treacă de grupe, dar imediat s-a întâlnit, în sferturi, cu naționala Italiei și a fost eliminată din competiție.

Din iunie 2000, s-a retras din activitatea de antrenor, fiind apoi preşedinte al FC Bihor Oradea. A continuat să lucreze pentru Federaţia Română de Fotbal, iar în 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă. Apoi, în 2017, a fost decorat de către preşedintele Klaus Iohannis cu Ordinul „Steaua României”.

