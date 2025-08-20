A murit, în timp ce verifica anvelopele TIR-ului pe care îl conducea. Cum s-a petrecut incidentul

Tragedie pe autostrada A1, miercuri dimineață! Un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Șard, județul Alba, s-a stins din viață, după ce șoferul unui camion l-a acroșat. Victima se afla staționată pe banda de urgență și verifica anvelopele TIR-ului pe care îl conducea.
Incidentul a avut loc pe autostrada A1, zona Balomir, la kilometrul 324+700 de metri. Șoferul care l-a lovit mortal are 52 de ani și este din localitatea Petrești, județul Alba.
Potrivit autorităților, șoferul camionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv. Acesta a indicat valoarea de 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat. Oamenii legii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
Conform polițiștilor, victima ar fi fost acroșată și proiectată pe partea carosabilă. Ulterior, trupul acesteia a fost lovit de o autoutilitară care se deplasa pe banda 1 a autostrăzii, potrivit Ziarul Unirea. Impactul a fost mortal pentru bărbatul de 50 de ani.