Acasa » Eveniment » A murit, în timp ce verifica anvelopele TIR-ului pe care îl conducea. Cum s-a petrecut incidentul

A murit, în timp ce verifica anvelopele TIR-ului pe care îl conducea. Cum s-a petrecut incidentul

Elena Boruz
20 aug. 2025, 16:40
A murit, în timp ce verifica anvelopele TIR-ului pe care îl conducea. Cum s-a petrecut incidentul
SMURD Sursa foto: B1 TV

Tragedie pe autostrada A1, miercuri dimineață! Un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Șard, județul Alba, s-a stins din viață, după ce șoferul unui camion l-a acroșat. Victima se afla staționată pe banda de urgență și verifica anvelopele TIR-ului pe care îl conducea. 

Incidentul a avut loc pe autostrada A1, zona Balomir, la kilometrul 324+700 de metri. Șoferul care l-a lovit mortal are 52 de ani și este din localitatea Petrești, județul Alba.

Șoferul camionului era băut! Ce a indicat rezultatul etilotestului

Potrivit autorităților, șoferul camionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv. Acesta a indicat valoarea de 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat. Oamenii legii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Victima a fost proiectată pe carosabil

Conform polițiștilor, victima ar fi fost acroșată și proiectată pe partea carosabilă. Ulterior, trupul acesteia a fost lovit de o autoutilitară care se deplasa pe banda 1 a autostrăzii, potrivit Ziarul Unirea. Impactul a fost mortal pentru bărbatul de 50 de ani.

