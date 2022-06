A murit îndrăgitul actor Valentin Uritescu. Boala degenerativă pe care s-a chinuit să o țină sub control aproape 50 de ani

Valentin Uritescu a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, la vârsta de 81 de ani. Actorul suferea de o boală degenerativă gravă, pentru care era internat de mai multă vreme într-un centru specializat de îngrijiri. Vedeta suferea de Sindrom Extrapiramidal, asemănător cu boala Parkinson, care Avea probleme neurologice din cauza afecțiunii și nu mai putea să vorbească.Uritescu se lupta cu boala încă de la vârsta de 33 de ani, ceea l-a făcut și să se retragă de pe scenă în urmă cu un deceniu.

„Eu sunt în luptă cu un sindrom Piramidal, nu e chiar Parkinson, dar tot pe acolo. A fost dramatică zbaterea mea cu boala și cu rolurile pe care le-am avut. Am fost norocos că nu mi-a afectat vorbirea. Am văzut ce înseamnă boala asta. Nu înțelegi ce spune bolnavul, poate să producă salivare și pierderi de echilibru. Mă rugam la Dumnezeu să nu mi se întâmple ceva până nu scriu cărțile. Eu mi le-am făcut pe toate și aștept să mă duc sub iarbă, unde s-au dus strămoșii mei. Nu este o chestie dramatică, nu mai am ce face”, spunea actorul într-un interviu acordat Antena Stars în 2019.

După ce a scris “Aşa sunt eu, prost”, actorul şi-a adunat memoriile în volumul “Să ai grijă de cel bun din tine. Amintiri”.

Valentin Uritescu s-a născut pe 4 iunie 1941 în județul Albam și a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti în 1963.

Uritescu a jucat sute de roluri memorabile pe scena marilor teatre din România, a colaborat cu Teatrul Radiofonic și a fost distribuit în mai multe filme și seriale.

Actorul a a fost răsplătit cu mai multe premii: în teatru, cu Premiul Special al Juriului la Festivalul Tineretului (1978) pentru rolul Giles Overreach din „Răfuiala” de Philip Massinger; în film, cu premii de interpretare pentru rolurile din „Noi, cei din linia intai”, „Rămânerea”, „Domnişoara Aurica”, „Turnul din Pisa” şi „A unsprezecea poruncă”.

Președintele României Ion Iliescu i-a conferit artistului Valentin Uritescu, la 7 februarie 2004, Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer, Categoria D – „Arta Spectacolului”, „în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului”.

Valentin Uritescu a primit, pe 21 martie 2019, la Gala Premiilor Gopo premiul pentru întreaga activitate.

