Doliu în lumea muzicii populare. A murit Iustina Crișan Dejeu, una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste din zona Transilvaniei. Anunțul trist a fost făcut chiar de soțul regretatei artiste.

Când va fi înmormântată Iustina Crișan Dejeu

Din păcate, este vorba chiar despre Iustina Crișan Dejeu, o artistă extrem de îndrăgită din Transilvania. Ea s-a stins din viață după o lungă luptă cu o boală necruțătoare.

Soțul ei, Zamfir Dejeu, a anunțat pe Facebook că soția lui a murit.

„Dragi prieteni, cu durere în inimă vă înștiințez că ieri mi-a murit soția, Iustina, după o grea și lungă suferință. Înmormântarea va avea loc joi, 30 octombrie orele 12:00, în satul natal – Morlaca nr. 329, la casa părintească. Va avea loc și un priveghi miercuri, 29 octombrie, orele 18:45 la Cimitirul Central din Cluj Napoca. Cu părere de rău, Dumnezeu s-o ierte”, a scris Zamfir Deje, pe .

Ce au anunțat cei din echipa Centrului de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”

Colegii de breaslă ai Iustinei, dar și fanii au început să lase mesaje de condoleanțe, pe Facebook. Moartea artistei a adus extrem de multă durere tuturor celor care au cunoscut-o.

“Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene” transmite sincere condoleanțe familiei și celor apropiați, la trecerea la cele veșnice a interpretei de muzică populară Iustina Crișan-Dejeu, una dintre cele mai autentice voci ale Transilvaniei.

Originară din satul Morlaca, comuna Poieni, județul , Iustina Crișan-Dejeu a slujit întreaga viață cântecul tradițional românesc. A fost solistă a Ansamblului Folcloric „Someșul-Napoca”, pe care l-a fondat împreună cu soțul său, etnomuzicologul dr. Zamfir Dejeu, și a făcut parte din fosta Orchestră de muzică populară a Filarmonicii de Stat Cluj, astăzi Orchestra Profesionistă „Cununa Transilvană” a Centrului de Cultură și Artă “Tradiții Clujene”.

Prin vocea sa, prin repertoriul autentic și prin dragostea față de valorile satului românesc, artista a păstrat vie tradiția cântecului din zona Huedinului.

Înregistrările sale rămân un reper prețios pentru cercetătorii și iubitorii de folclor.

Înmormântarea va avea loc joi, 30 octombrie, la ora 12:00, în cimitirul din Morlaca, satul natal al artistei.

Dumnezeu să o odihnească în pace !”, a transmis echipa Centrului de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”.