Acasa » Eveniment » Doliu în lumea muzicii populare. A murit o îndrăgită artistă din România. Când va fi înmormântată

Ana Maria
29 oct. 2025, 17:59
Sursa foto: Captura video Facebook / @Dejeu Zamfir
Cuprins
  1. Când va fi înmormântată Iustina Crișan Dejeu
  2. Ce au anunțat cei din echipa Centrului de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”

Doliu în lumea muzicii populare. A murit Iustina Crișan Dejeu, una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste din zona Transilvaniei. Anunțul trist a fost făcut chiar de soțul regretatei artiste.

Când va fi înmormântată Iustina Crișan Dejeu

Din păcate, este vorba chiar despre Iustina Crișan Dejeu, o artistă extrem de îndrăgită din Transilvania. Ea s-a stins din viață după o lungă luptă cu o boală necruțătoare.

Soțul ei, Zamfir Dejeu, a anunțat pe Facebook că soția lui a murit.

„Dragi prieteni, cu durere în inimă vă înștiințez că ieri mi-a murit soția, Iustina, după o grea și lungă suferință. Înmormântarea va avea loc joi, 30 octombrie orele 12:00, în satul natal – Morlaca nr. 329, la casa părintească. Va avea loc și un priveghi miercuri, 29 octombrie, orele 18:45 la Cimitirul Central din Cluj Napoca. Cu părere de rău, Dumnezeu s-o ierte”, a scris Zamfir Deje, pe Facebook.

Ce au anunțat cei din echipa Centrului de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”

Colegii de breaslă ai Iustinei, dar și fanii au început să lase mesaje de condoleanțe, pe Facebook. Moartea artistei a adus extrem de multă durere tuturor celor care au cunoscut-o.

“Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene” transmite sincere condoleanțe familiei și celor apropiați, la trecerea la cele veșnice a interpretei de muzică populară Iustina Crișan-Dejeu, una dintre cele mai autentice voci ale Transilvaniei.

Originară din satul Morlaca, comuna Poieni, județul Cluj, Iustina Crișan-Dejeu a slujit întreaga viață cântecul tradițional românesc. A fost solistă a Ansamblului Folcloric „Someșul-Napoca”, pe care l-a fondat împreună cu soțul său, etnomuzicologul dr. Zamfir Dejeu, și a făcut parte din fosta Orchestră de muzică populară a Filarmonicii de Stat Cluj, astăzi Orchestra Profesionistă „Cununa Transilvană” a Centrului de Cultură și Artă “Tradiții Clujene”.

Prin vocea sa, prin repertoriul autentic și prin dragostea față de valorile satului românesc, artista a păstrat vie tradiția cântecului din zona Huedinului.

Înregistrările sale rămân un reper prețios pentru cercetătorii și iubitorii de folclor.

Înmormântarea va avea loc joi, 30 octombrie, la ora 12:00, în cimitirul din Morlaca, satul natal al artistei.

Dumnezeu să o odihnească în pace !”, a transmis echipa Centrului de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”.

