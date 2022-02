A murit Moses Moseley, actor în The Walking Dead și alte producții de top. Artistul avea doar 31 de ani: „A fost cea mai drăguță, dulce și generoasă persoană”

Starurile și producătorii The Walking Dead i-au adus un omagiu lui Moses J. Moseley, care a murit la doar 31 de ani. În celebra serie, actorul interpretase interpretase rolul lui Mike, un zombie fără brațe, potrivit BBC.

Jeremy Palko l-a descris pe regretatul actor drept „o ființă umană absolut minunată și bună” la suflet, iar Addy Miller s-a arătat și ea „devastată”.

Un alt star al seriei The Walking Dead, Melissa Crown, spune despre Moseley că a fost „cu adevărat o persoană unică” și că a fost „mereu bun, amuzant, cu un zâmbet care umplea orice cameră”.

Actorului i-a fost adus un omagiu și pe pagina oficială de Twitter a show-ului.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022