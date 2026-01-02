B1 Inregistrari!
Captură DIICOT în primele zile din 2026. Ce au descoperit autoritățile în urma perchezițiilor (FOTO)

Captură DIICOT în primele zile din 2026. Ce au descoperit autoritățile în urma perchezițiilor (FOTO)

Iulia Petcu
02 ian. 2026, 14:35
Captură DIICOT în primele zile din 2026. Ce au descoperit autoritățile în urma perchezițiilor (FOTO)
sursa foto: diicot.ro
Cuprins
  1. Cum au ajuns suspecții în atenția procurorilor DIICOT
  2. Ce conținea coletul adus din Spania
  3. Cum s-a desfășurat prinderea în flagrant
  4. Ce au descoperit anchetatorii în urma perchezițiilor

Doi bărbați din Iași au intrat în atenția procurorilor DIICOT chiar în primele zile ale anului 2026, după o operațiune de prindere în flagrant. Cazul vizează introducerea în țară a unei cantități semnificative de canabis, prin intermediul unei firme de curierat internațional.

Cum au ajuns suspecții în atenția procurorilor DIICOT

Ancheta a fost declanșată la finalul anului 2025, când anchetatorii au obținut date privind o posibilă activitate de trafic de droguri desfășurată de doi bărbați, cu vârste de 39 și 64 de ani. Potrivit informațiilor oficiale, aceștia ar fi procurat canabis din Spania, cu intenția de a-l comercializa ulterior pe teritoriul României.

„La datele de 1 şi 2 ianuarie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea a 2 inculpaţi, cu vârstele de 39 şi 64 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic internaţional de droguri de risc şi trafic de droguri de risc”, a transmis DIICOT.

Ce conținea coletul adus din Spania

Conform actelor de urmărire penală, inculpații ar fi introdus în țară aproximativ 3,5 kilograme de canabis, folosind o firmă de curierat pentru a evita suspiciunile. Drogurile ar fi fost destinate comercializării, susțin procurorii, cantitatea fiind considerată una relevantă pentru piața ilegală, relatează News.ro.

sursa foto: diicot.ro

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la finele anului 2025, inculpații au procurat, în scopul comercializării, aproximativ 3,5 kilograme canabis, pe care le-au introdus în țară din Spania, prin intermediul unei firme de curierat”, se arată în comunicatul oficial.

sursa foto: diicot.ro

Cum s-a desfășurat prinderea în flagrant

Intervenția autorităților a avut loc în prima zi a anului, în municipiul Iași, imediat după ridicarea coletului suspect. Acțiunea a fost organizată astfel încât procurorii să poată documenta momentul intrării drogurilor în posesia suspecților. 

„În ziua de 01.01.2026, inculpaţii au fost prinşi în flagrant, în municipiul Iaşi, la scurt timp după ce au ridicat coletul în care se afla drogul de risc”, au precizat reprezentanţii DIICOT.

Ce au descoperit anchetatorii în urma perchezițiilor

După flagrant, procurorii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, care a dus la descoperirea unor probe suplimentare relevante pentru anchetă. Au fost ridicate alte cantități de canabis, precum și obiecte folosite frecvent în consumul sau manipularea drogurilor.

„Ulterior a fost pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate alte cantităţi de canabis, grindere, obiecte purtând urme de substanţă, precum şi alte mijloace de probă”, se mai arată în comunicat.

Procurorii DIICOT urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, iar ancheta continuă sub coordonarea procurorilor

