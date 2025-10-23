Un accident aviatic a avut loc în această dimineață, în jurul orei 09:40, în localitatea Băcani, județul Vasului. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, iar informațiile transmise până la acest moment spun că pilotul nu a putut ateriza din cauza ceții.

Autoritățile au fost sesizate, cu privire la faptul că s-a pierdut conexiunea cu pilotul, iar oamenii legii au pornit către Băcani, locul în care ar fi trebui să aterizeze avionul. Din păcate, avionul a fost găsit la sol, iar pilotul…fără suflare.

Cine este pilotul decedat

Potrivit informațiilor, pilotul decedat este Pavel Ioan, un sucevean, în vârstă de 65 de ani, milionar, care deține afaceri în județul Vaslui. Acesta deținea o plantație de vie în Vaslui și venea destul de des cu avionul pentru a face verificări.

Pavel Ioan are afaceri în toată țara. Acesta este patronul de la Daily Coffe Suceava, a cumpărat fostul combinat de vin „Vinia” Iași. Nu mai puțin de șapte firme sunt pe numele său, însă în ceea ce privește Vasluiul, omul era conectat și emoțional cu acest loc, având în vedere că o vreme a locuit în județ, conform site-ului Vremea Nouă.

Zona prăbușirii a fost izolată

Locul tragediei aviatice în care și-a pierdut viața omul de afaceri Pavel Ioan este în prezent împânzit de echipe de polițiști, jandarmi și criminaliști. Zona a fost imediat securizată, iar accesul publicului a fost interzis pentru a proteja posibilele probe. (Mai multe imagini și clipuri video se pot vedea

Medicii Serviciului de Ambulanță Județean au ajuns primii la fața locului, însă nu au mai putut face nimic. Decesul pilotului a fost constatat pe loc.

La scurt timp, mai mulți angajați ai fermei deținute de sucevean au venit în grabă, temându-se că cel implicat este chiar patronul lor. Oamenii au povestit că Pavel Ioan zbura frecvent în zonă cu un avion de mici dimensiuni și că era obișnuit cu traseul.

Primele ipoteze indică faptul că vremea nefavorabilă ar fi putut fi un factor decisiv în pierderea controlului asupra aeronavei, deși toate cauzele vor fi stabilite în urma anchetei oficiale.

Pentru clarificarea circumstanțelor exacte, la fața locului sunt așteptați legiştii de la Curtea de Apel Iași, care au competență în zonă, precum și specialiști ai Autorității Aeronautice Civile Române din București. Aceștia vor analiza resturile aparatului de zbor și înregistrările de zbor, pentru a reconstitui ultimele momente înainte de impact.