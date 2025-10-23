B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Accident aviatic, în Vaslui. Victima, un cunoscut om de afaceri sucevean. Despre cine este vorba

Accident aviatic, în Vaslui. Victima, un cunoscut om de afaceri sucevean. Despre cine este vorba

Elena Boruz
23 oct. 2025, 12:59
Accident aviatic, în Vaslui. Victima, un cunoscut om de afaceri sucevean. Despre cine este vorba
Sursă foto: Vremea Nouă
Cuprins
  1. Cine este pilotul decedat
  2. Zona prăbușirii a fost izolată

Un accident aviatic a avut loc în această dimineață, în jurul orei 09:40, în localitatea Băcani, județul Vasului. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, iar informațiile transmise până la acest moment spun că pilotul nu a putut ateriza din cauza ceții. 

Autoritățile au fost sesizate, cu privire la faptul că s-a pierdut conexiunea cu pilotul, iar oamenii legii au pornit către Băcani, locul în care ar fi trebui să aterizeze avionul. Din păcate, avionul a fost găsit la sol, iar pilotul…fără suflare.

Cine este pilotul decedat

Potrivit informațiilor, pilotul decedat este Pavel Ioan, un sucevean, în vârstă de 65 de ani, milionar, care deține afaceri în județul Vaslui. Acesta deținea o plantație de vie în Vaslui și venea destul de des cu avionul pentru a face verificări.

Pavel Ioan are afaceri în toată țara. Acesta este patronul de la Daily Coffe Suceava, a cumpărat fostul combinat de vin „Vinia” Iași. Nu mai puțin de șapte firme sunt pe numele său, însă în ceea ce privește Vasluiul, omul era conectat și emoțional cu acest loc, având în vedere că o vreme a locuit în județ, conform site-ului Vremea Nouă.

Zona prăbușirii a fost izolată

Locul tragediei aviatice în care și-a pierdut viața omul de afaceri Pavel Ioan este în prezent împânzit de echipe de polițiști, jandarmi și criminaliști. Zona a fost imediat securizată, iar accesul publicului a fost interzis pentru a proteja posibilele probe. (Mai multe imagini și clipuri video se pot vedea AICI.)

Medicii Serviciului de Ambulanță Județean au ajuns primii la fața locului, însă nu au mai putut face nimic. Decesul pilotului a fost constatat pe loc.

La scurt timp, mai mulți angajați ai fermei deținute de sucevean au venit în grabă, temându-se că cel implicat este chiar patronul lor. Oamenii au povestit că Pavel Ioan zbura frecvent în zonă cu un avion de mici dimensiuni și că era obișnuit cu traseul.

Primele ipoteze indică faptul că vremea nefavorabilă ar fi putut fi un factor decisiv în pierderea controlului asupra aeronavei, deși toate cauzele vor fi stabilite în urma anchetei oficiale.

Pentru clarificarea circumstanțelor exacte, la fața locului sunt așteptați legiştii de la Curtea de Apel Iași, care au competență în zonă, precum și specialiști ai Autorității Aeronautice Civile Române din București. Aceștia vor analiza resturile aparatului de zbor și înregistrările de zbor, pentru a reconstitui ultimele momente înainte de impact.

Tags:
Citește și...
Filmul românesc „Cursa” se lansează în cinematografe pe 24 octombrie, inclusiv în format 4DX
Eveniment
Filmul românesc „Cursa” se lansează în cinematografe pe 24 octombrie, inclusiv în format 4DX
Administrația „Apele Române” a pierdut 450 de milioane de euro pentru că nu a făcut investiții împotriva inundațiilor / 500 de angajați au avut spor de fonduri europene
Eveniment
Administrația „Apele Române” a pierdut 450 de milioane de euro pentru că nu a făcut investiții împotriva inundațiilor / 500 de angajați au avut spor de fonduri europene
Dublă tragedie, în Harghita! Doi tineri au fost găsiți morți, într-o mașină
Eveniment
Dublă tragedie, în Harghita! Doi tineri au fost găsiți morți, într-o mașină
Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz: „Îmi dau şi eu seama că există o problemă în tot acest proces”
Eveniment
Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz: „Îmi dau şi eu seama că există o problemă în tot acest proces”
Un nou trend face ravagii pe TikTok! Mamele, într-o adevărată competiție, privind pachetul de școală al copiilor. Ce spun specialiștii
Eveniment
Un nou trend face ravagii pe TikTok! Mamele, într-o adevărată competiție, privind pachetul de școală al copiilor. Ce spun specialiștii
Studiu: Limitarea consumului de zahăr în primii doi ani de viață are beneficii durabile pentru inimă
Eveniment
Studiu: Limitarea consumului de zahăr în primii doi ani de viață are beneficii durabile pentru inimă
Un bărbat drogat a încercat să forțeze, cu mașina, intrarea în incinta Ambasadei Rusiei la București (VIDEO)
Eveniment
Un bărbat drogat a încercat să forțeze, cu mașina, intrarea în incinta Ambasadei Rusiei la București (VIDEO)
Tragedie dublă la mare! Un bărbat s-a înecat după ce placa de surf s-a rupt în timpul furtunii, iar prietenul lui a murit încercând să îl salveze
Eveniment
Tragedie dublă la mare! Un bărbat s-a înecat după ce placa de surf s-a rupt în timpul furtunii, iar prietenul lui a murit încercând să îl salveze
Artan, nouă reacție la acuzațiile de hărțuire: „Cer părților vătămate să mă ierte”. Pe ce a dat vina (VIDEO)
Eveniment
Artan, nouă reacție la acuzațiile de hărțuire: „Cer părților vătămate să mă ierte”. Pe ce a dat vina (VIDEO)
Arad: Un tramvai a plecat singur din depou, a lovit două mașini și s-a oprit într-un alt tramvai. „Am fost loviţi extraordinar de tare, o bubuitură foarte puternică” (VIDEO)
Eveniment
Arad: Un tramvai a plecat singur din depou, a lovit două mașini și s-a oprit într-un alt tramvai. „Am fost loviţi extraordinar de tare, o bubuitură foarte puternică” (VIDEO)
Ultima oră
13:02 - Conflictul Mara Bănică-Anda Adam a trecut mai departe! Cele două vor ajunge în fața instanței
12:57 - Ce se întâmplă cu Ilie Bolojan? Până și PNL-ul îl critică (VIDEO)
12:45 - Amenințări cu moartea pentru Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare. Dezvăluiri din investigație (VIDEO)
12:28 - Statele Unite, noi sancțiuni împotriva Rusiei, după anularea summitului Trump-Putin
12:21 - Tily Niculae, la două luni de la dezvăluirea divorțului: „Cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată”. Ce mărturisiri a făcut vedeta
12:17 - Filmul românesc „Cursa” se lansează în cinematografe pe 24 octombrie, inclusiv în format 4DX
11:55 - Administrația „Apele Române” a pierdut 450 de milioane de euro pentru că nu a făcut investiții împotriva inundațiilor / 500 de angajați au avut spor de fonduri europene
11:49 - Dublă tragedie, în Harghita! Doi tineri au fost găsiți morți, într-o mașină
11:41 - Vânt puternic în vestul și centrul țării. ANM a emis o atenționare de cod galben
11:26 - Aventurile Dianei Șoșoacă în Rusia. Imagini inedite din Moscova (VIDEO)