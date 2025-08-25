Un accident deosebit de grav a avut loc pe un drum din . Doi s-au ciocnit violent și au căzut pe asfalt, iar unul dintre vehicule a luat foc.

Cei doi, la spital

Doi motociclişti au fost grav răniţi, duminică, într-un accident rutier petrecut în judeţul Constanţa. Cei doi au căzut pe asfalt, iar unul din vehicule a luat foc.

La faţa locului au ajuns imediat salvatorii care i-au găsit pe cei doi cu mai multe traumatisme.

„Din primele cercetări efectuate a rezultat că, în vreme ce se deplasa pe drumul respectiv, unul dintre motociclişti ar fi pierdut controlul direcţiei într-o curbă, intrând în coliziune cu motocicleta condusă de celălalt. În urma accidentului rutier cei doi motociclişti, de 36 de ani, respectiv 49 de ani, au fost răniţi”, au afirmat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, conform .

Pompierii au reușit să stingă flăcările, însă motocicleta a fost distrusă în totalitate.

Cei doi motocicliști implicați în accident, din cauza rănilor suferite, nu au putut fi testaţi cu aparatul etilotest.

Victimele au fost transportate la o unitate medicală. Acolo le-au fost recoltate probe biologice, pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.