Presa din Spania: Un român se afla într-unul dintre cele două trenuri implicate în accidentul feroviar (VIDEO)

Traian Avarvarei
19 ian. 2026, 12:46
Imagine de la accidentul din Spania. Un rănit necunoscut e urcat într-o ambulanță. Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Francisco J. Olmo
Cuprins
  1. Ce scrie presa spaniolă după accidentul feroviar
  2. Un accident „extrem de ciudat”
  3. MAE: Nu au fost primite solicitări de asistență consulară

Presa spaniolă scrie că printre călătorii care se aflau în cele două trenuri care s-au ciocnit era și un român. Deocamdată, Ministerul nostru de Externe spune că nu are informații că printre victime s-ar afla și români.

Ce scrie presa spaniolă după accidentul feroviar

Românul vorbea la telefon cu familia sa când a avut loc accidentul.

„Familiile au uneori reuniuni, cum ar fi cea a unui tânăr român. În momentul accidentului, era într-un apel video cu familia sa. Telefonul i-a zburat din mână. Au trecut câteva ore chinuitoare până când familia sa a aflat în sfârșit că este bine, că supraviețuise accidentului”, scrie presa din Andaluzia, citată de Antena 3 CNN.

Un accident „extrem de ciudat”

39 de persoane au murit și peste 100 au fost rănite după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în sudul Spaniei.

Un tren care circula dinspre Málaga spre Madrid a deraiat la o schimbare de macaz şi a intrat pe linia alăturată, unde rula un tren dinspre Madrid spre Huelva.

Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a declarat că drumul era în stare bună, fiind reparat în luna mai, și a descris accidentul drept „extrem de ciudat”, scrie El Pais. Ministrul a mai afirmat că toți experții feroviari cu care a vorbit „sunt extrem de nedumeriți” de accident.

MAE: Nu au fost primite solicitări de asistență consulară

Ministerul român de Externe a transmis că, până în acest moment, nu au fost identificați cetățeni români printre victime.

„MAE precizează că, din informațiile furnizate de autoritățile spaniole, procedurile de descarcerare și ancheta sunt în curs de desfășurare, oferirea de informații legate de victime nefiind posibilă la acest moment.

MAE precizează că la nivelul Consulatului General al României la Sevilla nu au fost primite solicitări de asistență consulară urmare a acestui incident.

Reprezentanții oficiului consular mențin situația în atenție, fiind în legătură permanentă cu autoritățile competente și sunt pregătiți să acorde asistenţă consulară dacă situația va impune.”, a mai transmis Ministerul de Externe de la București.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după accident: „Sunt profund îndurerat de tragicul accident feroviar care a curmat atât de multe vieți în Spania. Le doresc tuturor celor răniți o recuperare completă. Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor și de cei dragi lor în aceste momente dificile. Transmit sincere condoleanțe Majestății Sale Regele și poporului spaniol”.

