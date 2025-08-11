Accident în lanț pe A2: șapte mașini au fost implicate

Eveniment
Un accident în lanț a avut loc luni dimineața, pe A2, în zona localităţii Vâlcelele, judeţul Călăraşi.
Dimineața zilei de luni a început cu un accident în lanț, cu șapte mașini implicate, pe pe A2, în zona localităţii Vâlcelele, judeţul Călăraşi, conform Observator.
În urma accidentului, două persoane au fost rănite. Ele se află în evaluare medicală.
Traficul rutier pe sensul spre Constanţa a fost complet blocat din cauza accidentului, însă a fost reluat, între timp.
Centrul Infotrafic anunţă că circulaţia rutieră a fost reluată pe autostrada A 2 Bucureşti – Constanţa, la kilometrul 89, în zona localităţii Vâlcelele, judeţul Călăraşi, locul unde s-a produs un accident rutier în care au fost implicate şapte autovehicule.