Accident în lanț pe A2: șapte mașini au fost implicate

Un în lanț a avut loc luni dimineața, pe , în zona localităţii Vâlcelele, judeţul Călăraşi.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Ce a anunțat Centrul Infotrafic

Dimineața zilei de luni a început cu un accident în lanț, cu șapte mașini implicate, pe pe A2, în zona localităţii Vâlcelele, judeţul Călăraşi, conform .

În urma accidentului, două persoane au fost rănite. Ele se află în evaluare medicală.

Traficul rutier pe sensul spre Constanţa a fost complet blocat din cauza accidentului, însă a fost reluat, între timp.

Centrul Infotrafic anunţă că circulaţia rutieră a fost reluată pe autostrada A 2 Bucureşti – Constanţa, la kilometrul 89, în zona localităţii Vâlcelele, judeţul Călăraşi, locul unde s-a produs un accident rutier în care au fost implicate şapte autovehicule.