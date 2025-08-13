B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Accident mortal, în Timiș. O șoferiță a murit carbonizată. Ce s-a întâmplat

Elena Boruz
13 aug. 2025, 17:54
Sursa foto: lugojinfo.ro

Accident mortal, pe centura de ocolire a municipiului Lugoj, dinspre Caransebeş spre Timişoara! O femeie, în vârstă de 47 de ani, și-a pierdut viața, miercuri, după ce mașina pe care o conducea s-a izbit frontal de un TIR.
Autoturismul, la volanul căreia se afla victima, a pătruns pe sensul opus de mers și s-a lovit de TIR, iar în urma impactului puternic a izbucnit un incendiu. Din păcate, femeia a murit carbonizată.

A fost întocmit un dosar penal

În interiorul autotrenului se aflau două persoane, care, din fericire, nu au necesitat îngrijiri medicale, conform agerpres. 

La fața locului au intervenit de urgență pompierii, echipajele SMURD, mai multe ambulanțe și poliția. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers, iar oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. De asemenea, pompierii lugojeni au intervenit pentru asigurarea măsurilor PSI şi prim ajutor.

