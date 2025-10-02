B1 Inregistrari!
Accident mortal pe un drum din Brașov. Traficul rutier a fost întrerupt

Accident mortal pe un drum din Brașov. Traficul rutier a fost întrerupt

Adrian Teampău
02 oct. 2025, 10:36
Accident pe DN 13 Sursa foto: ISU Brașov
Accident mortal, în care au fost implicate trei autovehicule, pe un drum național care străbate județul Brașov. O persoană a murit, iar o alta a fost grav rănită și transporată la spital, alte două persoane au refuzat internarea, a anunțat poliția rutieră.

Accident mortal în județul Brașov

