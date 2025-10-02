Accident mortal în județul Brașov

Un foarte grav s-a petrecut în această dimineață, joi, 2 octombrie, pe , în apropierea localității Feldioara, din județul Brașov. Un accident rutier în care au fost implicate un camion, o dubă și un autoturism s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor trei persoane.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvatori și pompieri din cadrul Detașamentului 1 Brașov, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. De asemenea, la locul unde s-a produs accientul au fost trimise o autospecială de descarcerare, trei echipaje , dintre care unul cu medic.

Potrivit autorităților, persoana care a murit în accident, avea 65 de ani. Unul dintre răniții în accident a fost transportat la spital, iar ceilalți doi au refuzat să fie internați primind îngrijiri la fața locului.

„Bilanțul victimelor este următorul: doi implicați au refuzat transportul la spital; o victimă a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale; din păcate, victima încarcerată prezenta leziuni incompatibile cu viața și a fost declarată decedată de către personalul medical”, au transmis reprezentanții Brașov.

Traficul a fost întrerupt după accident

Pe durata cercetărilor la faţa locului, în urma acestui accident, circulaţia rutieră a fost deviată printr-o parcare din apropiere. Autoritățile care fac investigațiile estimează că circulația va fi reluată pe DN 13, după ora 10.30.

„Traficul este oprit temporar pe DN 13 Braşov – Rupea, în afara localităţii Feldioara, judeţul Braşov, din cauza unui accident în care au fost implicate trei autovehicule”, a anunțat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Circulație suspendată și pe Transalpina

Circulaţia pe șoseaua Transalpina a fost oprită, pentru a doua oară săptămâna aceasta, din cauza vremii nefavorabile. Pentru a evita un eventual accident de circulație, autoritățile au decis ca șoseaua să fie închisă până când vremea va permite reluarea traficului rutier.

„Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (zăpadă), începând de astăzi, 02 octombrie, ora 09.00, circulaţia rutieră va fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localităţile Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea)”, precizează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Reluarea traficului va fi posibilă în funcţie de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice, astfel să se evite orice accident.