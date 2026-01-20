Un român rănit în accidentul feroviar din Spania a făcut o mărturie emoționantă, despre clipele de coșmar prin care a trecut. Robert Bratu, care se afla într-unul dintre trenurile care s-au ciocnit, spune că un sfat primit în copilărie de la bunicul său, fost mecanic de tren, i-ar fi salvat viața.

„Am câteva lovituri, dar am avut un noroc foarte mare.”, a spus Robert, potrivit .

Bărbatul în vârstă de 40 de ani se întorcea acasă, în Huelva, după ce participase la aniversarea fiului său, organizată la Madrid. Nimic nu prevestea drama care urma să se petreacă puțin după ora 21:00.

Cum și-a dat seama că urmează ceva grav

Robert își amintește că trenul în care se afla a început să frâneze brusc, într-un mod neobișnuit.

„Am simțit că frânează brusc. Am pus picioarele pe scaunul din față”, a mărturisit românul.

Momentul este descris în detaliu chiar de el:

„Am simțit că frânează puternic și eram în linie dreaptă. În momentul ăla, că eu de mine …. bunicul era mecanic de tren și mi s-a părut foarte ciudat. Am pus picioarele pe scaunul din față. Zic: ori ne-am lovit, ori s-a întâmplat ceva și la câteva secunde a venit bubuitură. Oribil.”

La scurt timp, cele două trenuri s-au ciocnit violent.

Ce s-a întâmplat imediat după accidentul feroviar din Spania

Imaginile surprinse după accident arată pasageri debusolați, încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat. Robert Bratu se afla în vagonul 4, unul dintre cele mai afectate de coliziune.

Primul său gând a fost către familie, să îi anunțe că e în regulă.

„Am trimis mesaje imediat, cum s-a întâmplat accidentul. Am trimis mesaje pe un grup care îl avem, ca să stea liniștiți că sunt bine, că sunt viu și pe urmă am încercat să ajut persoane pe acolo. Au fost 2 trenuri implicate. Primul, de la altă firmă, a deraiat și al nostru s-a lovit de el și al nostru e cel care a avut mai multe victime. Și poliția care venea se oprea la primul, pentru că era accesul mai ușor și al nostru era mai departe. Au întârziat. Eu cred că 40 de minute, o oră cel puțin, până au ajuns.”, a mai spus bărbatul.

Potrivit unor informații, doi români au fost răniți ușor, iar o tânără de 26 de ani, tot româncă, a decedat.

Care este starea de sănătate a lui Robert după accidentul feroviar din Spania

Deși avea mai multe lovituri și dureri, Robert a fost transportat la spital, unde medicii au stabilit că rănile nu îi pun viața în pericol. A fost externat spre dimineață și urmează să stea câteva zile în repaus.

Trauma psihologică, însă, persistă.

„Am momente când îmi vine să plâng. Îmi amintesc părți din ce s-a întâmplat aseară și nu îmi place.”, a mai mărturisit el.

Unde pot cere ajutor românii din Spania

de la București a transmis că cetățenii români pot solicita asistență consulară la Consulatul General al României la Sevilla.