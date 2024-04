Acțiune de ecologizare în Giulești: 120 de tone de deșeuri, strânse cu 300 de voluntari / Ciprian Ciucu: „Vor fi montate aici camere de supraveghere, pentru ca cei care s-au obișnuit să arunce deșeuri să fie identificați și penalizați”

Aproape 300 de voluntari și de lucrători ai Primăriei Sectorului 6 au curățat sâmbătă un teren de 5 hectare din Giulești, plin de gunoaie, în cadrul unei acțiuni de ecologizare care are loc an de an, primăvara.

Acțiuni de ecologizare în Sectorul 6

Locuitori din Sectorul 6 s-au întâlnit dis-de-dimineață pe Calea Giulești 556, au primit saci, mănuși, și s-au apucat de treabă. În câteva ore au umplut 8 camioane a câte minimum 15 tone de deșeuri fiecare. În total, s-au adunat, astfel, 120 de tone de gunoaie.

„Sâmbătă dimineață, vă aștept, ca în fiecare an, la curățenia de primăvară. De data aceasta vă propun o zonă din Giulești, spre Mănăstirea Chiajna. E bine să ne asumăm fiecare, măcar o dată pe an, că suntem o comunitate și ne implicăm. Noi venim cu echipamentele și vă așteptăm”, a fost apelul făcut de primarul Ciprian Ciucu.

Oamenii au răspuns, cu mic, cu mare apelului făcut de primarul Ciprian Ciucu. Au venit de la prichindei de-o șchioapă, de mână cu părinții, de la adolescenți plin de energie, până la seniori de 80 de ani. S-au implicat voluntari de la Natura 5 și Fundația Metropolis. Și-au împărțit mănuși, saci, câte o sticlă de apă și s-au mobilizat rapid: „Tu aduni plasticul, eu sticla, tu metalul!”.

Cel mai tânăr participant a fost Matei, un băiețel de doi ani și jumătate care, cu o măturică și un făraș în mâini, își lua foarte în serios misiunea.

Pentru Nicolas, un băiat de 13 ani, n-a contat că are mâna dreaptă în ghips: „Am căzut cu bicicleta, acum două săptămâni. Dar pot să fac treabă, să ajut și eu”, dă asigurări băiatul.

Victor Silaghi, un bucureștean din Drumul Taberei, participă an de an la curățenia de primăvară. „Am fost și la edițiile anterioare. Și mă bucur că de la un an la altul se strâng tot mai mulți oameni care învață să aibă grijă de mediu. Și, de ce nu, leagă prietenii. Este o adevărată lecție pentru fiecare să participăm la acțiuni de ecologizare, în comunitatea noastră”, spune Victor Silaghi.

Anunțul primarului Sectorului 6

Voluntarii au fost sprijiniți de echipe ADPDU Sector 6 și de lucrători de la Urban, veniți cu utilaje în care au fost încărcate deșeurile. Molozul a fost adunat cu echipamente speciale. În doar câteva ore, terenul de 5 hectare a fost curățat-lună! S-au adunat 120 de tone de deșeuri, în opt camioane.

„În fiecare an, noi luăm un teren plin de gunoaie și venim cu forțele noastre, dar și cu voluntari. E relativ ușor să vii cu Urban-ul și cu ADPDU să igienizezi o zonă. Dar pentru mine este important ca oamenii din comunitate să se implice, să își asume spațiul public. Azi am acoperit terenul de pe Calea Giulești 556 până la Mănăstirea Chiajna. După igienizare, vor fi montate aici camere de supraveghere, pentru ca cei care s-au obișnuit să arunce deșeuri să fie identificați și penalizați”, promite edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Primăria Sectorului 6 anunță că, în sector va continua curățenia generală până la începutul lui iunie

În 2023, au fost curățate curțile blocurilor din Giulești și Crângași, precum și malul Lacului Morii;

În 2022 s-a igienizat curtea abandonată a institutului ICECHIM;

În 2021 s-a curățat Digul Lacul Morii, pe spațiul pe care ulterior a fost amenajată frumoasa promenadă de 2 km. Atunci au participat peste 200 de voluntari și au fost adunați 5.000 de saci cu gunoi.

Acestea au fost acțiuni de o zi, cu voluntari.

În paralel, se desfășoară campania de curățenie generală, în care se spală temeinic toate străzile, trotuarele, mobilierul urban, semnele de circulație, se igienizează copaci, se amenajează spațiul verde. Se acționează etapizat, astfel încât să fie acoperit tot Sectorul 6. Anul acesta, campania de curățenie de primăvară a început pe 22 februarie și durează până pe 7 iunie.