Acțiunile companiilor imobiliare din Dubai au înregistrat o scădere de aproximativ 20% în ultimele cinci ședințe de tranzacționare, pe fondul tensiunilor geopolitice din regiune. Autoritățile și reprezentanții sectorului resping însă ideea unei prăbușiri a pieței și susțin că reacțiile negative sunt amplificate de rețelele sociale.

Scădere abruptă după un an record

Indicele DFM Real Estate Index, care urmărește evoluția principalelor companii imobiliare listate în Dubai, a înregistrat vânzări masive în ultimele zile, după escaladarea tensiunilor din Asia de Vest. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, declinul a șters practic toate câștigurile acumulate de sector în ultimul an.

Indicele atinsese un maxim de 16.910,3 puncte pe 27 februarie, chiar înainte ca situația geopolitică din regiune să se tensioneze.

La începutul acestui an, indicatorul crescuse cu aproximativ 15%, continuând un raliu puternic din anii precedenți. În 2024, indicele a urcat cu 63%, iar în 2023 cu 38%.

Presa din India, una dintre țările cu cei mai mari investitori în piața imobiliară din Dubai, notează că cetățenii indieni reprezintă 20–22% din totalul achizițiilor imobiliare realizate de străini în emirat.

Piața imobiliară din Dubai, în plină expansiune după pandemie

Scăderile vin după un an record pentru sectorul imobiliar al orașului. Potrivit companiei de consultanță Anarock, tranzacțiile imobiliare din Dubai au ajuns în 2025 la aproape 917 miliarde de dirhami, echivalentul a aproximativ 250 de miliarde de dolari.

După pandemie, piața locuințelor din Dubai a cunoscut o creștere rapidă. Prețurile proprietăților au urcat cu aproximativ 60-75% din 2021, ceea ce a transformat orașul într-una dintre cele mai performante piețe imobiliare la nivel global.

Declinul recent al acțiunilor companiilor imobiliare este reflectat și în ofertele din piață, unde prețurile arată un declin similar, de aproximativ 20%, potrivit unui monitor în timp real al ofertelor imobiliare.

Oficialii din Dubai resping scenariul unei crize

Reprezentanții sectorului imobiliar susțin însă că nu există motive de panică și că piața rămâne solidă.

Mohamed Alabbar, fondatorul companiei Emaar Properties, a declarat într-un interviu acordat CNBC că piața imobiliară din Dubai rămâne stabilă, în ciuda tensiunilor geopolitice.

„Este un hub global de afaceri, iar succesul său, vizibilitatea sa, reflecția asupra modului în care ar trebui să fie viața și succesul, asupra prosperității și asupra pozitivului — toate acestea sunt reprezentate de acest loc. Cred că este firesc ca oameni care, practic, urăsc viața și nu respectă progresul sau o bună calitate a vieții să considere că acesta este unul dintre cele mai bune ținte ale lor, dar, slavă Domnului, asta nu se va întâmpla”, a spus Alabbar.

El a adăugat că reacțiile negative sunt amplificate de mediul : „Din păcate, uneori social media își urmează propria direcție și își produce propriile efecte în orice situație”.

Analiștii avertizează asupra unei posibile corecții

Totuși, unii analiști atrag atenția că piața imobiliară din Dubai ar putea trece printr-o corecție în perioada următoare, pe măsură ce tot mai multe proiecte noi intră pe piață.

Agenția Fitch Ratings a estimat recent că prețurile ar putea scădea cu până la 15%, însă Mohamed Alabbar consideră că un astfel de scenariu este puțin probabil.

El susține că cererea rămâne ridicată și a dat chiar exemplul propriei experiențe recente, când a încercat să cumpere un apartament în Dubai.

„Eu însumi caut un apartament într-o clădire cu vedere la mare pe care nu am cumpărat-o și, în ultimele două zile, am căutat și pare că nimeni nu vrea să cedeze. Nimeni nu vrea să dea discount”, a spus Alabbar.