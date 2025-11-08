Psihologul Irina Petrea a tras un puternic semnal de alarmă! Specialista avertizează că utilizarea excesivă a platformei îi „tâmpește” efectiv pe oameni. Ea avertizează că orele pierdute zilnic reduc capacitatea de concentrare, afectează gândirea critică și destabilizează echilibrul emoțional.

Cum ne afectează TikTok mintea și echilibrul interior

Oamenii ajung captivi în orele petrecute zilnic în mediul online, pierzând treptat controlul asupra propriei atenții și echilibrului interior.

Tot mai mulți utilizatori devin dependenți de rețelele de socializare. Acest obicei le afectează sănătatea mentală și stabilitatea emoțională.

Irina Petrea a fost de curând invitată în podcastul Celebru și Părinte, unde despre efectele nocive ale utilizării excesive a TikTok. Psihoterapeutul avertizează că petrecerea unui timp îndelungat pe platformă duce la pierderea concentrării, anxietate și o percepție distorsionată asupra realității. Mai mult, explică faptul că TikTok se bazează pe emoții intense, nu la rațiune și obiectivitate.

„O să râzi, dar foarte multă lume o să-și piardă… așa cum stă acum cu orele pe TikTok și tocărește, și își consumă ore importante din viață făcând nimic și tâmpindu-se, că se tâmpesc! E o anumită energie, pentru că face apel la emoții. E miștocăreală, e Pathos (emoții), nu Logos (obiectivitate) și nu e nici Ethos (credibilitate) pe acolo”, a explicat Irina Petrea.

Cine este Irina Petrea, psihoterapeutul care a cucerit publicul prin „Supernanny”

Irina Petrea a devenit un nume cunoscut datorită emisiunii Supernanny, difuzată de Prima TV, în urmă cu peste două decenii. Prin abordarea modernă asupra educației, a ajutat numeroase familii să comunice mai bine și să-și consolideze relația cu propriii copii. Supernanny a fost primul reality-show din România dedicat educației parentale și soluționării problemelor dintre părinți și copii.

După succesul emisiunii, Irina Petrea a încercat să revină în televiziune, dar a ales ulterior să se retragă definitiv. Puțini știu că și-a început cariera în televiziune în 1994, realizând documentare și interviuri politice de mare profunzime. În 2005, odată cu lansarea , a devenit un reper important în educația parentală și un model pentru părinți. De-a lungul carierei, a mai prezentat reality-show-ul Cei 7 ani de acasă, difuzat la Kanal D, dedicat relațiilor familiale.

Astăzi, Irina Petrea activează ca psiholog și psihoterapeut, profesie pe care o practică cu pasiune de mai bine de un deceniu. Deține propriul cabinet, unde oferă consiliere copiilor, părinților și familiilor care se confruntă cu dificultăți emoționale și relaționale.