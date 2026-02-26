B1 Inregistrari!
Plecare surpriză: O nouă demisie la nivel înalt după dezvăluirile din dosarele pedofilului Epstein: „Am decis să demisionez"

Plecare surpriză: O nouă demisie la nivel înalt după dezvăluirile din dosarele pedofilului Epstein: „Am decis să demisionez”

Ana Maria
26 feb. 2026, 22:03
Plecare surpriză: O nouă demisie la nivel înalt după dezvăluirile din dosarele pedofilului Epstein: Am decis să demisionez
Sursă foto: Hepta - Zuma Press / Ny State Sex Offender Registry
Cuprins
  1. Demisie-surpriză la nivel înalt. Ce legături avea Brende cu Jeffrey Epstein
  2. Cine va prelua conducerea Forumului Economic Mondial
  3. Cum au afectat dezvăluirile mediul politic și de afaceri

Demisie-surpriză la nivel înalt. Președintele și CEO-ul Forumului Economic Mondial (WEF), Borge Brende, a anunțat joi că părăsește organizația. Decizia survine la câteva săptămâni după ce forumul a inițiat o anchetă independentă legată de relația sa cu controversatul Jeffrey Epstein, potrivit Reuters.

După o analiză atentă, am decis să demisionez din funcţia de preşedinte şi director executiv al Forumului Economic Mondial. Perioada petrecută aici, de 8 ani şi jumătate, a fost extrem de satisfăcătoare”, a declarat Brende.

Demisie-surpriză la nivel înalt. Ce legături avea Brende cu Jeffrey Epstein

Documentele Departamentului de Justiție al SUA arată că Brende a avut trei dineuri de afaceri cu Epstein și că a comunicat cu acesta prin e-mail și mesaje. În declarația sa oficială, Brende nu a făcut referire directă la Epstein, însă a subliniat:

Sunt recunoscător pentru colaborarea incredibilă cu colegii, partenerii şi părţile interesate şi cred că acum este momentul potrivit pentru ca Forumul să-şi continue activitatea importantă fără distrageri ale atenţiei.”, a mai spus acesta.

Fost ministru de externe al Norvegiei, Brende susține că nu cunoștea activitățile ilegale ale lui Epstein înainte de prima întâlnire din 2018 și regretă că nu a cercetat mai atent trecutul finanțistului.

Cine va prelua conducerea Forumului Economic Mondial

Copreședinții WEF, Andre Hoffmann și Larry Fink, au anunțat că ancheta externă privind legăturile lui Brende cu Epstein s-a încheiat, iar concluziile nu au identificat alte motive de îngrijorare.

Începând imediat, Alois Zwinggi, membru WEF, va ocupa funcția de președinte și CEO interimar. Consiliul de administrație al forumului va gestiona tranziția și va coordona alegerea unui succesor permanent.

Cum au afectat dezvăluirile mediul politic și de afaceri

Publicarea a peste 3 milioane de documente legate de Epstein, care s-a sinucis în 2019 în închisoare, a generat valuri de controverse internaționale. Printre cei menționați în dosare se numără lideri precum Donald Trump, Bill Clinton și Elon Musk, iar dezvăluirile au declanșat anchete și în Europa, vizând chiar și fostul duce de York, Andrew Mountbatten-Windsor.

