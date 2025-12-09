B1 Inregistrari!
Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare

Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare

Adrian Teampău
09 dec. 2025, 15:28
Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
  1. Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi
  2. Minora obligată să se prostitueze

O adolescentă de 16 ani, dintr-un centru de copii instituționalizați a devenit victima a doi indivizi care au exploatat-o sexual. Cei doi au primit mandate de arestare preventivă fiind anchetați pentru trafic de minori și pornografie infantilă.

Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi

Doi bărbaţi din județul Neamț au fost arestaţi preventiv, fiind cercetaţi după ce au exploatat sexual o fată de 16 ani. Ei au profitat că adolescenta era instituționalizată într-un centru pentru copii, ceea ce o făcea vulnerabilă. Unul dintre cei doi a realizat şi materiale video pornografice cu copila.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ au transmis că două persoane, una de 26 ani şi alta de 40 de ani, sunt cercetate pentru trafic de minori. Totodată, persoana de 40 de ani este anchetată şi pentru pornografie infantilă. Faptele pentru care se fac responsabili cei doi s-au petrecut la finalul lunii noiembrie, susțin anchetatorii.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, la finele lunii noiembrie 2025, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei persoane vătămate minore (16 ani), instituţionalizată, persoana de 40 de ani ar fi recrutat-o şi, împreună cu persoana de 26 ani, ar fi adăpostit-o în diverse locaţii, în scopul exploatării sexuale”, au afirmat reprezentanţii IPJ Neamţ.

Minora obligată să se prostitueze

Anchetatorii susțin că minora de 16 ani a fost obligată să se prostitueze, iar banii pe care i-a obținut au fost însușiți de cei doi indivizi.

„Victima ar fi fost determinată să întreţină relaţii sexuale contra cost, sumele provenite din activitatea infracţională fiind însuşite de către persoanele în cauză”, se arată în comunicatul poliției Neamț.

Totodată, anchetatorii au stabilit, în urma cercetărilor, că în luna decembrie bărbatul de 40 de ani ar fi realizat, cu telefonul mobil, un material video în care fata apare în ipostaze sexuale explicite. El ar fi salvat acest clip în telefonul personal. Înregistrarea a fost descoperită cu ocazia perchezițiilor făcute de autorități. În acest context, au fost ridicat mai multe probe care confirmă infracțiunile.

Inițial, cei doi indivizi au fost reținuți, în cadrul anchetei, pentru 24 de ore. Ulterior au fost prezentați la Tribunalul Neamț unde s-a decis arestarea lor preventivă, pentru 30 de zile.

