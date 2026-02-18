Un incident grav petrecut în Sectorul 6 al Capitalei a mobilizat, marți seară, forțele de ordine și echipajele medicale. O adolescentă a fost găsită inconștientă pe stradă, după un accident provocat de ruperea unor cabluri de înaltă tensiune.

Cum a fost descoperită minora și cine a alertat autoritățile

Potrivit informațiilor transmise de , apelul de urgență a fost făcut de un trecător care a observat o persoană căzută pe carosabil.

„Astăzi, 18 februarie 2026, în jurul orei 18.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 21 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar afla căzută pe o stradă din Sectorul 6, posibil electrocutată.”

Echipajele s-au deplasat rapid la fața locului, unde au identificat o minoră de 16 ani, aflată în stare de inconștiență, dar cu semne vitale.

Ce au constatat polițiștii la sosirea în teren

La verificările inițiale, oamenii legii au observat că adolescenta prezenta indicii compatibile cu o posibilă electrocutare.

„Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat o minoră, în vârstă de 16 ani, care se afla în stare de inconștiență, prezentând semne vitale”, au precizat reprezentanții Poliției Capitalei. Situația a impus intervenția coordonată a mai multor structuri, având în vedere pericolul generat de cablurile electrice căzute.

Un echipaj SMURD i-a acordat victimei primul ajutor la fața locului, înainte de a o transporta de urgență la spital. Adolescenta a fost dusă la o unitate medicală pentru îngrijiri și investigații suplimentare, relatează Digi24.

În paralel, au intervenit pentru îndepărtarea copacului prăbușit peste firele de înaltă tensiune, care ajunseseră la nivelul solului, reprezentând un risc major.

Ce măsuri au fost luate pentru siguranța zonei

Autoritățile au decis delimitarea perimetrului și restricționarea accesului publicului, pentru a preveni alte accidente. Zona a rămas securizată până la sosirea unei echipe specializate, capabile să elimine complet pericolul electric.

Familia minorei a fost informată în legătură cu starea acesteia și cu circumstanțele preliminare ale incidentului.

Cazul este cercetat de polițiștii Secției 21, sub coordonarea parchetului competent. „Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 21 Poliție, sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale ce se impun”, informează Poliția Capitalei.