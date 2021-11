Adopta o pisica

Daca iti doresti un animal de companie, stii deja ca ai la dispozitie doua variante. Si anume, fie optezi pentru cumpararea unui pui din crescatorii, fie optezi pentru adoptarea unui suflet mai putin fericit de pe strada sau din adaposturile de animale.

In randurile ce urmeaza vom discuta despre adoptie, caci adoptia unei pisici sau a unui pisoi, indiferent de varsta, este fara dar si poate o experienta plina de satisfactii. De ce sa adopti o pisica?

Ei bine, iata cateva motive:

Oferi sansa catre o viata mai buna

Adoptand o pisica ii oferi acesteia un camin pe care probabil nu l-a avut niciodata. Ii oferi sentimente noi de bucurie si iubire. Ii oferi sansa la viata in adevaratul sens al cuvantului. Alege sa adopti o pisica si schimba destinul unui suflet care a avut parte de multa suferinta.

Pisicile alunga singuratatea si depresia

Este cunoscut faptul ca pisicile sunt capabile sa ne citeasca starea, reusind sa alunge imediat energiile negative. Mai mult decat atat, un pisoi care toarce ne va linisti si calma imediat. Unde mai pui faptul ca o pisica te va astepta cuminte pana vii acasa. Spunem cuminte deoarece pisicile dorm destul de mult.

Se spala singura

O pisica este usor de crescut, ea nu trebuie scoasa afara, nu trebuie spalata foarte des, iar daca nu are blana lunga nici nu trebuie sa fie periata zilnic. Prin urmare, nu trebuie sa iti faci griji in privinta ingrijiri ei, caci pisica este un animal destul de independent.

Nu ocupa mult spatiu

Desi o pisica pare sa fie peste tot, caci ii place chiar si la inaltime, ea nu are nevoie de foarte mult spatiu. Ba mai mult decat atat, in cazul multor feline, bratele noastre par a fi locul lor preferat.

Previne bolile de inima

Specialistii au ajuns la concluzia ca pisicile sunt capabile sa previna dereglarea tensiunii arteriale si bolile cardiace.

Te-ai decis sa adopti o pisica? Iata cateva lucruri pe care ar trebui sa le ai in vedere.

Daca adopti o pisica de pe strada, trebuie neaparat sa mergi cu ea la veterinar pentru a te asigura ca este sanatoasa. De asemenea, medicul veterinar iti va recomanda si o serie de interventii necesare, in functie de nevoile pisicii, cele mai comune fiind deparazitarile: intern si extern. Daca alegi o pisica dintr-un adapost, trebuie sa stii ca exista o mare posibilitate ca aceasta sa fie deja tratata impotriva parazitilor, sterilizata si chiar vaccinata, dar este bine sa ii faci o vizita medicului veterinar chiar si in aceasta situatie.

Daca adopti un pui de pisica, trebuie sa stii ca acesta va fi initial mult mai dependent de tine decat o pisica adulta. Insa, cu cat alegi o pisica mai tanara, cu atat vei reusi sa stabilesti cu aceasta o conexiune mai puternica.

Hrana pisicii

Atunci cand vorbim despre mancare pisici, este important sa avem in vedere urmatoarele:

Alege intotdeauna mancare de calitate. Evita sa ii dai pisicii tale mancare ieftina, citeste cu atentie eticheta si asigura-te ca nu contine coloranti artificiali si alte ingrediente ce pot fi nocive.

Alege mancarea intotdeauna in functie de varsta pisicii.

Alege mancarea in functie de starea de sanatate a pisicii.

Incearca sa stabilesti un program clar pentru servirea mesei. O pisica este recomandat sa manance 18/24, mese mici si dese

Nu o hrani doar cu mancare uscata. Mancarea umeda ar trebui sa vina in completarea celei uscate.

Asigura-te ca pisica primeste zilnic apa curata in bol.

O pisica poate ca nu are nevoie de prea multe lucruri ca sa fie fericita, insa cu siguranta va are nevoie de afectiunea si de atentia ta. Toate ghemotoacele de blana merita o a doua sansa, sa aiba parte de o viata confortabila, plina de afectiune si liniste. Alege sa adopti o pisica ce are o poveste trista si da-i o sansa la o viata mai buna.