Află când se dau pensiile în ianuarie 2026. Pensionarii trebuie să știe că plata pentru luna care vine va înregistra o întârziere, fiind afectată în special categoria pensionarilor care își primesc banii în numerar, prin Poșta Română. Motivul întârzierii îl reprezintă atât zilele libere legale de la începutul anului, cât și anumite proceduri bugetare.

Află când se dau pensiile în ianuarie. Când ajung banii la Poșta Română

Fondurile necesare vor fi virate către Poșta Română pe 5 ianuarie 2026. Distribuirea către beneficiari nu poate începe imediat, deoarece 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) sunt zile nelucrătoare la nivel național. În aceste condiții, pensionarii care își primesc drepturile în numerar ar putea vedea banii abia începând de joi, 8 ianuarie 2026. Informația a fost confirmată și de directorul Poștei Române, Ștefan Valentin, într-o declarație pentru Digi24.

Cum se face plata pensiilor în mod normal

Conform procedurilor, pensiile pot fi încasate fie prin , numerar la domiciliu, fie în cont bancar sau pe card. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), plata pe card se face, în general, pe 12 ale fiecărei luni, iar distribuirea prin poștă are loc, de regulă, între 1 și 15 ale lunii.

Reprezentanții Poștei Române au explicat că, în mod obișnuit, banii pentru pensii sunt virați la finalul lunii precedente, în jurul datei de 27–28, ceea ce permite organizarea eficientă a distribuției. De această dată însă, virarea nu poate avea loc înainte de 1 ianuarie din motive administrative, ceea ce generează decalajul.

Ce se întâmplă dacă poștașul nu găsește pensionarul acasă

Pensionarii care nu sunt găsiți la domiciliu în perioada de distribuire își pot ridica banii de la ghișeele poștale în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii. Dacă termenul se depășește, sumele revin la casa teritorială de pensii și pot fi solicitate ulterior pentru reordonanțare la plată.

Află când se dau pensiile în ianuarie 2026. Ce alte informații importante trebuie să știe pensionarii

În 2026, pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei vor continua să plătească impozit și contribuție CASS pentru suma care depășește acest plafon. De asemenea, cei care au depus cereri de recalculare își vor primi drepturile conform noilor calcule efectuate de Casele de Pensii, potrivit .

Care este situația sistemului de pensii la final de 2025

Datele Institutului Național de Statistică arată că, în decembrie 2025, numărul mediu de pensionari a ajuns la 4,921 milioane. Pensia medie a fost de 2.941 lei și a înregistrat o creștere ușoară de 0,3% față de trimestrul precedent.