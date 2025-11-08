Alexandru Rogobete trage un semnal de alarmă cu privire la mâncarea servită pacienților din spitale. Acesta a reiterat importanța unor mese nutritive, care nu doar că ajută la procesul de recuperare a bolnavilor, dar reflectă respectul sistemului pentru ei.

Rogobete: „Mâncarea din spitale este o formă de respect”

Ministrul Sănătății reiterează importanța pe care o are mâncarea servită în spitale în procesul de recuperare al pacienților. Acesta susține că tot mai multe spitale au început să acorde atenției procesului de prepare al mâncării, ceea ce reflectă grija și atenția față de bolnavi.

Alexandru Rogobete a adresat în postarea sa și problema spitalelor care încă nu au remediat probleme ce țin de mâncare, încurajându-i, în continuare, pe oameni să semnaleze astfel de cazuri.

„Am spus de fiecare dată, și o repet și astăzi: mâncarea din spital nu este un moft.

Este, în primul rând, terapie nutrițională, iar în al doilea rând, o formă de respect — respectul sistemului, al spitalului și al managerului pentru pacient.

Modul în care este preparată, servită și prezentată masa spune foarte mult despre grija, demnitatea și responsabilitatea pe care o avem față de oameni.

Mă bucur să văd tot mai multe spitale care pun preț pe această formă de respect și își îmbunătățesc bucătăriile, meniurile și condițiile de servire.

Da, știu că mai sunt spitale unde lucrurile nu stau bine — primesc zilnic mesaje în formularul electronic al pacientului de pe site-ul Ministerului Sănătății — și vă încurajez să continuați să semnalați aceste situații”, a scris pe pagina sa de Facebook.

Spitalul pe care Alexandru Rogobete l-a dat drept exemplu de bună funcționare

Pacienții spitalului de Pediatrie din au avut parte de o surpriză. Cheful Radu Darie a venit în unitatea spitalicească și le-a gătit copiilor pizza.

Ministrul Sănătății și-a încheiat postarea felicitând managementul din cadrul spitalului, pentru investițiile inteligente și grija cu care prepară și servesc mâncarea pacienților.

„Dar, în același timp, e important să arătăm și exemplele pozitive.

În cadrul proiectului «Gustos și Sănătos», derulat de Asociația «Din grijă pentru copii», Chef Radu Darie a adus un strop de bucurie copiilor internați, gătind alături de ei mâncare gustoasă, dar și sănătoasă.

Pentru Chef Darie a fost simplu. Pentru copii, a însemnat enorm.

Spitalul de Pediatrie din Pitești este unul dintre aceste exemple.

Un spital care funcționează pe excedent bugetar, care investește banii în reabilitarea secțiilor, achiziția de echipamente medicale și, iată, în îmbunătățirea modului în care este preparată și servită mâncarea pacienților. Un spital al cărui management arată, zi de zi, că se poate.