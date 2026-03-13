Înmormântările ar putea deveni o povară financiară mai mare pentru români, deoarece își majora tarifele odată cu subvențiile de la stat.

Cât va plăti statul pentru înmormântările din acest an

Potrivit proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale, ajutorul de deces va fi majorat în 2026, însă specialiștii avertizează că scumpirile vor anula rapid acest plus..

Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, familia unui pensionar spre exemplu, sau a unei persoane asigurate va primi 9.192 de lei, suma fiind cu 572 de lei mai mare decât cea din prezent. De asemenea, pentru un membru de familie al persoanei asigurate, statul va oferi 4.596 de lei, fiindcă legea prevede în acest caz exact jumătate din valoarea ajutorului principal.

De ce se scumpesc serviciile funerare imediat după majorarea ajutorului

Există o legătură directă între banii oferiți de stat și prețurile practicate de firmele de profil, deoarece multe agenții își stabilesc pachetele funerare chiar în funcție de valoarea acestui ajutor. Din acest motiv, creșterea sumei primite de la casa de pensii atrage după sine, de cele mai multe ori, o scumpire a serviciilor, deoarece familiile tind să cheltuiască exact suma pe care o primesc de la stat.

Cine poate solicita banii și ce reguli se aplică pentru serviciile asiguraților

Ajutorul de deces poate fi cerut de orice persoană care dovedește că a suportat cheltuielile, fie că este vorba despre soț, copil sau chiar o persoană juridică, iar plata trebuie făcută în maximum trei zile lucrătoare. Banii se acordă și dacă persoana decedată a fost asigurată în ultimele șase luni înainte de deces, indiferent de durata totală a contribuției, deoarece sistemul public de pensii oferă această protecție socială familiilor aflate în dificultate, scrie .