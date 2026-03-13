Ajutorul de deces crește în acest an dar serviciile funerare vor fi mai scumpe

Flavia Codreanu
13 mart. 2026, 19:42
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât va plăti statul pentru înmormântările din acest an
  2. De ce se scumpesc serviciile funerare imediat după majorarea ajutorului
  3. Cine poate solicita banii și ce reguli se aplică pentru serviciile asiguraților

Înmormântările ar putea deveni o povară financiară mai mare pentru români, deoarece firmele de servicii funerare își majora tarifele odată cu subvențiile de la stat.

Cât va plăti statul pentru înmormântările din acest an

Potrivit proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale, ajutorul de deces va fi majorat în 2026, însă specialiștii avertizează că scumpirile vor anula rapid acest plus..

Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, familia unui pensionar spre exemplu,  sau a unei persoane asigurate va primi 9.192 de lei, suma fiind cu 572 de lei mai mare decât cea din prezent. De asemenea, pentru un membru de familie al persoanei asigurate, statul va oferi 4.596 de lei, fiindcă legea prevede în acest caz exact jumătate din valoarea ajutorului principal.

De ce se scumpesc serviciile funerare imediat după majorarea ajutorului

Există o legătură directă între banii oferiți de stat și prețurile practicate de firmele de profil, deoarece multe agenții își stabilesc pachetele funerare chiar în funcție de valoarea acestui ajutor. Din acest motiv, creșterea sumei primite de la casa de pensii atrage după sine, de cele mai multe ori, o scumpire a serviciilor, deoarece familiile tind să cheltuiască exact suma pe care o primesc de la stat.

Cine poate solicita banii și ce reguli se aplică pentru serviciile asiguraților

Ajutorul de deces poate fi cerut de orice persoană care dovedește că a suportat cheltuielile, fie că este vorba despre soț, copil sau chiar o persoană juridică, iar plata trebuie făcută în maximum trei zile lucrătoare. Banii se acordă și dacă persoana decedată a fost asigurată în ultimele șase luni înainte de deces, indiferent de durata totală a contribuției, deoarece sistemul public de pensii oferă această protecție socială familiilor aflate în dificultate, scrie știripesurse.

Citește și...
Top greșeli care scad vânzările în marketplace și cum le poți evita în 2026
Economic
Top greșeli care scad vânzările în marketplace și cum le poți evita în 2026
România „grânarul Europei”, un vis îndepărtat. Avem pământ și climă bune, dar… nu avem îngrășăminte. Cât ne poate costa incoerența statului
Economic
România „grânarul Europei”, un vis îndepărtat. Avem pământ și climă bune, dar… nu avem îngrășăminte. Cât ne poate costa incoerența statului
Inflația scade, prețurile cresc. Încă o lună cu scumpiri pentru români. Pe ce dăm bani mai mulți (GRAFICE)
Economic
Inflația scade, prețurile cresc. Încă o lună cu scumpiri pentru români. Pe ce dăm bani mai mulți (GRAFICE)
Noi scumpiri la carburanți! Motorina depășește 9 lei/l în România, iar benzina ajunge la 8,60 lei/l
Economic
Noi scumpiri la carburanți! Motorina depășește 9 lei/l în România, iar benzina ajunge la 8,60 lei/l
Ministrul Alexandru Nazare explică schema de ajutor pentru transportatori: „Beneficiile se propagă în întregul lanț economic”
Economic
Ministrul Alexandru Nazare explică schema de ajutor pentru transportatori: „Beneficiile se propagă în întregul lanț economic”
Locuința la jumătate de preț: De ce aleg românii tot mai des casele pe structură ușoară în locul celor clasice
Economic
Locuința la jumătate de preț: De ce aleg românii tot mai des casele pe structură ușoară în locul celor clasice
Scumpiri masive la raft. Ce produse din supermarket au ajuns să coste mult mai mult în ultimul an
Economic
Scumpiri masive la raft. Ce produse din supermarket au ajuns să coste mult mai mult în ultimul an
Clujul surprinde din nou. Salariul mediu net a trecut de 7.300 de lei și a crescut cel mai mult din țară
Economic
Clujul surprinde din nou. Salariul mediu net a trecut de 7.300 de lei și a crescut cel mai mult din țară
Semnal de alarmă pentru economie! Consumul intern din România a coborât cu peste 25% la începutul anului
Economic
Semnal de alarmă pentru economie! Consumul intern din România a coborât cu peste 25% la începutul anului
Transportatorii pun presiune pe guvern. Reducerea accizei, soluție pentru evitarea scumpirii carburanților
Economic
Transportatorii pun presiune pe guvern. Reducerea accizei, soluție pentru evitarea scumpirii carburanților
Ultima oră
20:48 - România a trimis de urgență echipamente și specialiști în Moldova după poluarea de pe Nistru
20:32 - Claudiu Târziu, după votul din Parlament pe solicitarea SUA: „Opoziția a căzut într-o capcană. AUR sigur e deranjat de eticheta de anti-americani” / Singurul deputat al ACT a votat „pentru” (VIDEO)
20:15 - Pavel Bartoș nu se îmbogățește din filme dar continuă să investească sume uriașe. Care este motivul actorului
19:52 - Bolojan critică boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională: „Nu poți să generezi acțiuni care afectează copiii”
19:40 - Top greșeli care scad vânzările în marketplace și cum le poți evita în 2026
19:24 - Al treilea mesaj RO-Alert în Tulcea: „Oamenii să sune la 112 dacă se simt în pericol”
19:07 - Ada Galeș diagnosticată cu cancer. Actrița a trecut prin patru operații într-o singură vară
19:04 - Jador se retrage din muzică: „Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea”. Anunțul artistului
18:44 - Liviu Vârciu, dat jos din taxi, după ce l-a enervat pe șofer: „M-a bufnit râsul”. De la ce a pornit scandalul
18:34 - Premieră în România: Care este primul oraș din țară care interzice definitiv jocurile de noroc