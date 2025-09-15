B1 Inregistrari!
Alertă alimentară în România: Produs contaminat cu insecticid, vândut în marile magazine

Iulia Petcu
16 sept. 2025, 00:24
Foto simbol: Pixabay

Autoritățile din România au emis o alertă alimentară după ce un sortiment de cuișoare Kamis a fost depistat ca fiind contaminat cu insecticidul interzis clorpirifos. Este vorba despre plicuri de 10 grame, cu data de expirare 17.02.2028, care au fost retrase imediat din magazine, iar consumatorii sunt sfătuiți să nu folosească produsul sub nicio formă.

Această alertă vine dintr-un context mai larg de reglementare a pesticidelor, deoarece clorpirifosul este considerat periculos pentru sănătatea oamenilor și a mediului. Autoritățile recomandă ca oricine a cumpărat acest produs să evite consumul și să respecte indicațiile de retragere din magazine, astfel încât să nu existe riscuri pentru sănătate.

Ce magazine și ce loturi sunt afectate

Produsele vizate de această alertă alimentară sunt vândute în magazine mari din România, printre care se numără Mega Image, Profi, Kaufland și Selgros. Lotul identificat ca fiind contaminat este 002791365, iar clienții care dețin acest plic pot să îl returneze în oricare dintre magazinele menționate. Retragerea produsului se face fără a fi nevoie de bon sau chitanță, iar consumatorii vor primi înapoi banii cheltuiți pentru achiziție. Această măsură a fost comunicată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care subliniază importanța respectării acestei indicații pentru protejarea sănătății populației, relatează Capital.ro.

În plus, autoritățile recomandă consumatorilor să verifice întotdeauna produsele de pe raft și să fie atenți la loturi și la datele de expirare, pentru a evita eventuale accidente.

De ce a fost retras clorpirifosul din România

Clorpirifosul face parte dintr-o categorie de substanșe chimice care au fost interzise în mai multe țări din cauza riscurilor pe care le prezintă pentru sănătatea umană și pentru mediu. În România, în anul 2020, autoritățile au retras aprobarea mai multor pesticide care conțineau clorpirifos, clorpirifos-metil și tiacloprid, utilizate pentru combaterea dăunătorilor la fructe, legume, și culturi agricole precum grâu, orz, ovăz, rapiță, și cartofi.

Decizia a fost luată conform reglementărilor europene care interzic aceste substanțe chimice, considerate periculoase. Restricțiile se aplică și altor produse care foloseau aceleași substanțe, iar scopul principal este protecția sănătății consumatorilor și a mediului, deoarece aceste insecticide pot provoca efecte toxice și pe termen lung.

Ce produse au fost afectate

Produsele afectate includ o gamă largă de pesticide:

Clorpirifos-metil: DASKOR 440, NURELLE M, RELDAN 22 EC, PYRINEX M22

Clorpirifos: CENTURIO, HELIOS 480 EC, NURELLE D 50/500 EC, PYRIFOS 480 EC, ACTIPIR 480 EC, PYRINEX 25 CS, PYRINEX 48 EC, PYRINEX QUICK, SINTOGRILL

Tiacloprid: BISCAYA 240 OD, CALYPSO 480 SC, PROTEUS OD 110, SONIDO 400 FS

Stocurile de clorpirifos și clorpirifos-metil trebuiau eliminate până la 16 aprilie 202, iar stocurile de tiacloprid puteau fi vândute până la 3 noiembrie 2020, cu termed pentru utilizare până la 2 februarie 2021. Aceste termene au fost stabilite pentru a preveni orice risc pentru consumatori și pentru a respecta legislația europeană privind siguranța alimentară și pesticidele interzise. Respectarea acestor termene a fost esențială pentru protecția culturilor agricole și pentru prevenirea contaminării alimentelor, și reducerea expunerii populației la substanțe toxice. În plus, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor monitorizează permanent respectarea acestor regulil pentru a menține siguranța lanțului alimentar.

De ce este clorpirifos periculos pentru sănătate

Clorpirifosul este un insecticid organofosfat care acționează prin inhibarea acetilcolinestrazei, o enzimă esențială pentru funcționarea sistemului nervos al insectelor. Produsul este toxic prin contact, ingestie, sau inhalare, și poate provoca efecte adverse grave atât asupra oamenilor, cât și asupra mediului. 

Din cauza acestor riscuri, utilizarea clorpirifosului a fost restricționată sau interzisă în mai multe țări. În România a fost interzis în 2020, în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda de Nord în 2016, în Africa de Sud în 2010, și în Singapore în 2009.

Chiar dacă insecticidul este eficient împotriva dăunătorilor din sol și din culturi, reglementările stricte sunt justificate pentru a proteja sănătatea publică și pentru a preveni contaminarea alimentelor și a mediului.

