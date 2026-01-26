Atac cu maceta într-un liceu din România. Un nou incident violent șochează România. Un elev a fost atacat cu o macetă în toaleta Colegiului Economic „Ghica” din Brăila. Agresiunea a fost filmată chiar de către agresor și publicată ulterior pe rețelele sociale, însoțită de mesaje care umileau victima.

Acest caz vine la doar câteva zile după un alt incident tragic, în care un a fost ucis de doi minori, cu un complice de numai 13 ani.

Atac cu maceta la un liceu. Cine este agresorul și care este motivul atacului

Surse din anchetă susțin că agresorul are 16 ani și este cunoscut pentru comportamentul său violent. Acesta era deja sub control judiciar din cauza unor fapte anterioare și nu mai frecventa liceul, dar s-a întors special pentru a-l ataca pe elevul vizat.

„Este extrem de periculos. De fiecare dată când făcea ceva violent, posta pe internet. Pe băiat l-a bătut pentru că i-a trimis o cerere de prietenie iubitei lui. L-a pozat cu ochiul vânăt și a distribuit imaginea cu mesaje de tip «Mafia»”, a declarat o persoană apropiată victimei, pentru .

Atac cu maceta la un liceu. De ce victima nu a depus plângere

Potrivit surselor, victima nu a făcut plângere la Poliție de frica represaliilor, iar atacul a avut ca scop umilirea publică a acestuia, imaginile circulând intens pe rețelele sociale.

Ce antecedente are agresorul

Agresorul fusese reținut în decembrie 2025, după ce a fost implicat într-o încăierare violentă lângă sediul Poliției din Brăila, în timp ce avea asupra sa o macetă. După o zi de arest, a fost plasat sub control judiciar.

Cu toate acestea, el a continuat să posteze online imagini cu alte incidente violente, amenințând că este gata să se întoarcă după gratii pentru răzbunare.

Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au apărut în spațiul public și a deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe, precum și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.