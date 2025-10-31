Telefoanele Android sunt mai sigure decât modelele iPhone în fața infractorilor cibernetici. Sunt concluziile unor studii realizate de companii specializate în securitate cibernetică.

Telefoanele Android sunt mai sigure

Una dintre cele mai mari amenințări ale lumii moderne sunt legate de care vizează utilizatorii de dispozitive electronice. Escrocheriile online au luat amploare, iar infractorii și-au rafinat metodele prin care-și atrag victimele. Multe apeluri frauduloase sunt bazate de instrumente IA dintre cele mai sofisticate. Într-o astfel de situație, un telefon sigur, care oferă protecție utilizatorilor săi este de preferat.

În aceste condiții, platformele producătoare de smartphone-uri acordă prioritate securității. Iar mai multe studii arată că telefoanele Android asigură o mai bună protecție utilizatorilor, atât în materie de securitate, cât și de confidențialitate. Aplicațiile de securitate bazate pe Android sunt mai eficiente în blocarea fraudelor înainte ca acestea să ajungă la utilizator.

Potrivit Android Authority, care citează o serie de studii efectuate de firme de cercetare de piață și de securitate, telefoanele Android sunt mai bine protejate decât iPhone. Potrivit analizei, sistemele de apărare multistratificate ale Android previn în mod activ peste 10 miliarde de apeluri și mesaje suspecte, lunar, în toată lumea.

Ce spun utilizatorii de smartphone

Un studiu realizat de și YouGov, pe un eșantion de peste 5.000 de , a analizat opiniile acestora despre mesajele spam și înșelătorii. Potrivit cercetării, care a vizat SUA, India și Brazilia, utilizatorii care folosesc telefoanele Android s-au declarat mai mulțumit. Utilizatorii Android s-au declarat în proporție de 58% mai predispuși să se declare mulțumiți de dispozitivele lor.

Deținătorii de aparate Pixel au fost mai predispuși decât utilizatorii de iPhone să declare că nu au primit nici un mesaj text fraudulos. Utilizatorii iPhone erau cu 65% mai predispuși să primească trei sau mai multe mesaje text frauduloase într-o singură săptămână.

Utilizatorii Android erau cu 20% mai predispuși să descrie protecția împotriva înșelătoriilor ca fiind „foarte eficientă” sau „extrem de eficientă”. În schimb, utilizatorii iPhone erau mai predispuși să declare că dispozitivul lor nu oferă o protecție eficientă împotriva înșelătoriilor.

Deși implicarea Google dă impresia că cercetarea este partzană, alte studii, realizate de companii terțe au confirmat această tendință.

Alte studii care se pronunță pentru telefoanele Android

Un alt studiu realizat de Counterpoint Research a constatat că dispozitivele Android ofereau protecție bazată pe AI în nouă straturi cheie de securitate. Pe de altă parte, dispozitele iPhone acopereau doar două. Studiul a comparat protecțiile bazate pe AI de pe cele mai recente dispozitive Pixel, Samsung, Motorola și iPhone.

Android oferă protecții complete bazate pe AI în nouă domenii cheie de protecție, inclusiv e-mail, mesagerie, apeluri telefonice, navigare, partajare ecran, magazin de aplicații, în afara magazinului de aplicații, comportament pe dispozitiv, geolocalizare și răspuns activ la furt. În schimb, iPhone-urile ofereau protecții bazate pe AI doar în două categorii: magazin de aplicații și mesagerie.

Într-o altă cercetare, Leviathan Security Group a ajuns la concluzii similare. Telefoanele Android, precum Pixel 10 Pro oferă mai multă protecție împotriva înșelătoriilor, comparativ cu iPhone 17 Pro. Dintre iPhone 17, Motorola Razr Plus 2025, Pixel 10 Pro și Galaxy Z Fold 7, telefoanele Android oferă cea mai puternică protecție împotriva fraudelor

Firma a evidențiat filtrul de apeluri Android, detectarea înșelătoriilor și capacitățile de autentificare a avertismentelor de înșelătorie în timp real ca „factori cheie de diferențiere”.

De ce sunt mai avantajoase dispozitivele cu Android

Telefoanele Android oferă mai multe avantaje deoarece interceptează în mod activ amenințările din apeluri, mesaje text și e-mailuri. Google Messages utilizează AI pentru a semnaliza mesajele suspecte în timpul conversației, nu doar la primul contact.

Aplicația Google Phone poate filtra automat apelurile necunoscute și chiar avertizează în timpul apelului dacă un escroc începe să solicite informații sensibile.

Aceste concluzii nu indică faptul că utilizatorii de iPhone n-ar fi protejați. Cele mai recente informații sugerează că escrocii au mult mai multe dificultăți în a penetra telefoanele Android.