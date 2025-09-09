B1 Inregistrari!
Eveniment

Alertă! Incendiu la Grădina Zoologică din București. Pompierii au intervenit de urgență

Ana Maria
09 sept. 2025, 16:53
Alertă! Incendiu la Grădina Zoologică din București. Pompierii au intervenit de urgență
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

Un incendiu de amploare a izbucnit, marți, în incinta Grădinii Zoologice din București, la un fânar. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, focul a fost observat rapid, iar echipele de intervenție au fost alertate imediat.

Cuprins:

  • Câte autospeciale ISU au fost mobilizate?

  • Care este suprafața afectată de flăcări?

  • Există victime în urma incendiului?

Câte autospeciale ISU au fost mobilizate

Pentru stingerea incendiului, ISUBIF a trimis la fața locului 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, dar și o ambulanță SMURD, gata să intervină în cazul unor urgențe medicale.

Care este suprafața afectată de flăcări

Pompierii transmit că incendiul se manifestă cu intensitate, cu flacără deschisă și degajări puternice de fum, afectând o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați.

Există victime în urma incendiului?

Din fericire, până la acest momen,t nu au fost raportate victime.

„În momentul de față incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări de fum, pe o suprafață de aproximativ 2000 mp. Până în momentul de față nu sunt victime. Misiunea este în dinamică, revenim cu date”, au transmis reprezentanții ISUBIF, potrivit Știripesurse.

Echipele de intervenție acționează în continuare pentru limitarea extinderii focului și pentru a elimina riscurile ca incendiul să afecteze alte zone din cadrul Grădinii Zoologice.

