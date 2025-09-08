B1 Inregistrari!
Incendiu la locomotiva unui tren de călători, pe ruta Suceava-Botoșani. Care este cauza probabilă a izbucnirii focului

Incendiu la locomotiva unui tren de călători, pe ruta Suceava-Botoșani. Care este cauza probabilă a izbucnirii focului

B1.ro
08 sept. 2025, 23:33
Incendiu la locomotiva unui tren de călători, pe ruta Suceava-Botoșani. Care este cauza probabilă a izbucnirii focului
Foto ilustrativ: Profimedia

Clipe de groază pentru pasagerii unui tren care se deplasa pe ruta Suceava-Botoșani. Un incendiu a izbucnit la locomotiva garniturii, în această seară, în zona localității Leorda.

Cuprins:

  1. Ce s-a întâmplat cu pasagerii trenului
  2. Ce ar fi provocat incendiul

Ce s-a întâmplat cu pasagerii trenului

La momentul izbucnirii incendiului, în tren se aflau 11 pasageri și un angajat CFR. Toți 12 au reușit să iasă, în siguranță, din tren, neavând nevoie de îngrijiri medicale.

Pasagerii au fost transportați la Gara Botoșani, cu microbuzul Detașamentului de Pompieri Botoșani, scrie Botoșăneanul.

Pompierii au intervenit prompt la fața locului, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Salvatorii au reușit să lichideze incendiul care se manifesta în partea inferioară a locomotivei, înainte ca acesta să se extindă la întreaga locomotivă.

Ce ar fi provocat incendiul

În urma verificărilor preliminare, specialiștii suspectează că o defecțiune la sistemul de frânare ar fi putut cauza incendiul. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele care au dus la izbucnirea flăcărilor, relatează Libertatea.

„Un incendiu a izbucnit, în această seară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava – Botoşani, în zona localităţii Leorda. La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, sprijiniţi ulterior de un microbuz. Flăcările se manifestau la partea inferioară a locomotivei, însă cei 12 ocupanţi ai trenului (11 pasageri şi un angajat CFR) au reuşit să iasă la timp”, a informat ISU Botoşani.

