Ioan Neculaie a primit o condamnare de 10 ani de închisoare, potrivit Însă, decizia nu este definitivă.

Condamnarea lui Neculaie marchează un nou episod în seria dosarelor care au vizat în ultimii ani nume importante din mediul de afaceri românesc. Conform portalului instanțelor, omul de afaceri brașovean, cunoscut și ca fost patron al echipei de fotbal , a primit o pedeapsă de 10 ani de închisoare. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată în instanțele superioare.

De-a lungul anilor, Neculaie a acumulat notorietate prin investițiile sale diverse, participarea în proiecte locale și implicarea în fotbalul brașovean.

Dosarul în care a fost judecat are rădăcini în anul 2016, atunci când procurorii au început o amplă investigație pentru a stabili modul în care Neculaie ar fi gestionat sumele provenite din firmele pe care le controla. Ancheta a vizat suspiciuni grave privind scoaterea ilegală de bani din societățile comerciale, fonduri obținute din activități precum vânzarea de jucători sau încasările rezultate din drepturile de televizare ale unor meciuri importante.

Ce acuzații i-au fost aduse lui Ioan Neculaie

Potrivit anchetatorilor, Neculaie ar fi realizat operațiuni financiare prin care ar fi prejudiciat companiile administrate de el. Aceste sume, extrase fără justificare legală, ar fi provenit din tranzacții legate de activitatea fotbalistică, un sector în care investițiile și câștigurile sunt atent monitorizate de autoritățile fiscale și judiciare.

Prejudiciul estimat în dosar este de aproximativ 40 de milioane de lei, o sumă uriașă, care a atras atenția opiniei publice și a generat numeroase reacții în mediul sportiv și cel financiar, potrivit .

Ce urmează pentru fostul patron al FC Brașov

Întrucât decizia instanței nu este definitivă, Ioan Neculaie are posibilitatea de a depune apel. Următoarea etapă a procesului ar putea dura luni bune, având în vedere complexitatea cauzei.

Între timp, numele lui Neculaie rămâne asociat atât cu performanțele, cât și cu dificultățile financiare ale fostei echipe FC Brașov.