Alertă medicală la Spitalul Floreasca: Alți patru pacienți au fost confirmați cu Candida auris. Ce măsuri au fost impuse

Încă patru pacienți internați la Spitalulul de Urgență „ ” din București au fost diagnosticați cu , o ciupercă extrem de periculoasă și rezistentă la tratament, transmite .

Unde a fost depistat noul focar

Este vorba despre două femei și doi bărbați, intrenați în Secția ATI 1, cu vârste cuprinse între 45 și 63 de ani, testați pozitiv în urmă cu patru zile.

Secția ATI 1, unde a fost depistat acest nou focar, este diferită față de cea a Centrului de Arși, unde a fost declarat, pe 1 august, focar cu această infecție spitalicească multirezistentă deosebit de periculoasă .

Ce este Candida auris

Candida auris are o rată de mortalitate cuprinsă între 30% și 70% și este considerată una dintre cele mai dificile infecții de tratat.

O informare oficială a fost transmisă luni către managerul unității medicale și către șefa secției ATI 1, Mirea Liliana. Printre măsurile impuse se numără interzicerea accesului personalului medical la pacienți cu unghii lungi sau lăcuite, pentru reducerea riscului de transmitere.

Conducerea Spitalului Floreasca a confirmat, printr-un răspuns oficial, că în perioada ianuarie 2024 – iunie 2025 au fost înregistrați 20 de pacienți cu Candida auris.

Ce cazuri anterioare au mai existat

În această vară, în Centrul pentru Arși, printre cei infectați s-a numărat și Lavinia Vlad, transferată ulterior la un spital din Belgia după 53 de zile de internare la Floreasca. „Termenul folosit în spitalul din Charleroi este ‘molimă’”, a declarat sora acesteia, Alina, potrivit .

Potrivit unei anchete Europa Liberă, Lavinia Vlad nu este primul caz. În decembrie 2024, Marin Vlase, un pacient de 72 de ani internat în secția clinică de Chirurgie Cardiovasculară, a murit după ce a contractat infecția. Rudele susțin că acesta și alte două paciente s-au contaminat reciproc.