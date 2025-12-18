B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Gripa ia amploare în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină dominantă

Gripa ia amploare în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină dominantă

Iulia Petcu
18 dec. 2025, 14:38
Gripa ia amploare în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină dominantă
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. De ce a început sezonul gripal mai devreme decât de obicei
  2. Ce spun specialiștii OMS despre actualul val de gripă
  3. Ce rol are vaccinul antigripal în acest context
  4. Când este necesar consultul medical

Gripa revine în prim-plan în această iarnă, însă debutul sezonului a surprins autoritățile sanitare prin rapiditatea cu care infecțiile s-au extins în Europa. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că o tulpină dominantă exercită presiuni suplimentare asupra sistemelor medicale din mai multe state.

De ce a început sezonul gripal mai devreme decât de obicei

Biroul Regional al OMS pentru Europa a anunțat că actualul sezon gripal a debutat cu aproximativ patru săptămâni mai devreme decât în anii anteriori. Această evoluție atipică a dus la o creștere rapidă a cazurilor raportate, mai ales în prima parte a iernii. Potrivit datelor centralizate, activitatea gripală este deja ridicată sau foarte ridicată în cel puțin 27 dintre cele 38 de țări care transmit constant informații.

În mai multe țări, inclusiv Irlanda, Kârgâzstan, Muntenegru, Serbia, Slovenia și Regatul Unit, situația este considerată îngrijorătoare de autorități. În aceste state, mai mult de jumătate dintre pacienții care s-au prezentat cu simptome respiratorii au fost confirmați cu gripă. Această proporție ridicată indică o circulație intensă a virusului în comunitate și o presiune crescută asupra serviciilor medicale.

Ce spun specialiștii OMS despre actualul val de gripă

Directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge, a atras atenția că acest sezon se diferențiază de cele anterioare prin dinamica răspândirii virusului. Gripa apare în fiecare iarnă, însă anul acesta este puţin diferit”, a declarat oficialul OMS, făcând referire la debutul precoce și la tulpina dominantă identificată.

Potrivit OMS, majoritatea cazurilor confirmate sunt asociate cu o nouă subclasă a virusului A (H3N2), cunoscută drept subclasa K. Această variantă reprezintă în prezent până la 90% dintre toate îmbolnăvirile confirmate în regiunea europeană. Specialiștii subliniază, totuși, că nu există dovezi care să indice o severitate mai mare a bolii comparativ cu sezoanele precedente.

Ce rol are vaccinul antigripal în acest context

Datele preliminare colectate din Regatul Unit arată că vaccinul antigripal sezonier oferă protecție împotriva complicațiilor grave asociate infecției cu A (H3N2). Chiar dacă vaccinarea nu garantează prevenirea infecției, OMS consideră că aceasta reduce riscul de evoluție severă, mai ales în rândul categoriilor vulnerabile.

OMS reamintește că vaccinarea rămâne cea mai importantă măsură de prevenție pentru formele grave de gripă. Sunt vizate în special persoanele în vârstă, pacienții cu boli cronice, femeile însărcinate, copiii și personalul medical. Autoritățile estimează că numărul cazurilor va continua să crească până la apogeul sezonului, prognozat pentru sfârșitul lunii decembrie sau începutul lunii ianuarie.

Când este necesar consultul medical

Deși majoritatea persoanelor infectate se recuperează fără tratament special, OMS recomandă consult medical în cazul simptomelor severe. Persoanele cu afecțiuni preexistente sunt sfătuite să nu ignore semnele de agravare și să solicite ajutor de specialitate, relatează Ziare.com.

