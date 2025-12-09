Europa se confruntă cu o nouă alertă sanitară, pe fondul unei epidemii de gripă care se răspândește rapid. Letonia a declarat stare de epidemie, iar autoritățile recomandă măsuri preventive pentru a limita transmiterea virusului. Specialiștii avertizează că numărul cazurilor crește de la o zi la alta, iar populația trebuie să fie vigilentă.

Care sunt recomandările autorităților pentru populație

Autoritățile sanitare letone au emis mai multe măsuri menite să reducă răspândirea virusului gripal, potrivit . Printre acestea se numără purtarea măștilor în spațiile aglomerate, păstrarea distanței sociale și vaccinarea antigripală. Experții subliniază că vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire, deși efectele sale se manifestă după 7-14 zile. Alte recomandări includ evitarea transportului public și asigurarea unei bune ventilații în birouri, iar igiena mâinilor este considerată esențială, mai ales pentru persoanele care tușesc frecvent.

Ce simptome are gripa și cine este cel mai expus

Principalele simptome ale includ febră, frisoane, tuse, dureri în gât, congestie nazală, dureri musculare și articulare, dureri de cap și oboseală accentuată. La copii, pot apărea și manifestări gastrointestinale, precum greață, vărsături sau diaree. Simptomele apar brusc și se ameliorează, de obicei, în 3-7 zile, deși tusea și oboseala pot persista până la două săptămâni.

Autoritățile atenționează că persoanele care prezintă simptome severe sau fac parte din grupurile de risc sunt sfătuite să consulte un medic. Grupurile vulnerabile includ copiii mici, persoanele peste 65 de ani, femeile însărcinate și cei cu afecțiuni cronice, relatează libertatea.ro.

Ce măsuri iau alte țări europene

Letonia nu este singura afectată. Întreaga Europă înregistrează creșteri ale infecțiilor respiratorii. În Spania, de exemplu, a fost semnat un protocol sanitar care permite reintroducerea unor măsuri precum purtarea măștilor și munca de acasă. Experții se așteaptă ca focarul să afecteze mai multe state europene în perioada următoare, iar autoritățile monitorizează evoluția atent pentru a limita impactul asupra sănătății publice.