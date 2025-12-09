B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Creștere rapidă a cazurilor de gripă în Europa. Ce țară europeană a declarat stare de epidemie

Creștere rapidă a cazurilor de gripă în Europa. Ce țară europeană a declarat stare de epidemie

Iulia Petcu
09 dec. 2025, 13:25
Creștere rapidă a cazurilor de gripă în Europa. Ce țară europeană a declarat stare de epidemie
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Care sunt recomandările autorităților pentru populație
  2. Ce simptome are gripa și cine este cel mai expus
  3. Ce măsuri iau alte țări europene

Europa se confruntă cu o nouă alertă sanitară, pe fondul unei epidemii de gripă care se răspândește rapid. Letonia a declarat stare de epidemie, iar autoritățile recomandă măsuri preventive pentru a limita transmiterea virusului. Specialiștii avertizează că numărul cazurilor crește de la o zi la alta, iar populația trebuie să fie vigilentă.

Care sunt recomandările autorităților pentru populație

Autoritățile sanitare letone au emis mai multe măsuri menite să reducă răspândirea virusului gripal, potrivit Soczu. Printre acestea se numără purtarea măștilor în spațiile aglomerate, păstrarea distanței sociale și vaccinarea antigripală. Experții subliniază că vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire, deși efectele sale se manifestă după 7-14 zile. Alte recomandări includ evitarea transportului public și asigurarea unei bune ventilații în birouri, iar igiena mâinilor este considerată esențială, mai ales pentru persoanele care tușesc frecvent.

Ce simptome are gripa și cine este cel mai expus

Principalele simptome ale gripei includ febră, frisoane, tuse, dureri în gât, congestie nazală, dureri musculare și articulare, dureri de cap și oboseală accentuată. La copii, pot apărea și manifestări gastrointestinale, precum greață, vărsături sau diaree. Simptomele apar brusc și se ameliorează, de obicei, în 3-7 zile, deși tusea și oboseala pot persista până la două săptămâni.

Autoritățile atenționează că persoanele care prezintă simptome severe sau fac parte din grupurile de risc sunt sfătuite să consulte un medic. Grupurile vulnerabile includ copiii mici, persoanele peste 65 de ani, femeile însărcinate și cei cu afecțiuni cronice, relatează libertatea.ro.

Ce măsuri iau alte țări europene

Letonia nu este singura afectată. Întreaga Europă înregistrează creșteri ale infecțiilor respiratorii. În Spania, de exemplu, a fost semnat un protocol sanitar care permite reintroducerea unor măsuri precum purtarea măștilor și munca de acasă. Experții se așteaptă ca focarul să afecteze mai multe state europene în perioada următoare, iar autoritățile monitorizează evoluția atent pentru a limita impactul asupra sănătății publice.

Tags:
Citește și...
Un nou scandal zguduie Palatul Elysee. Brigette Macron surprinsă insultând activistele feministe
Externe
Un nou scandal zguduie Palatul Elysee. Brigette Macron surprinsă insultând activistele feministe
Papa Leon al XIV-lea și Zelenski, nouă întâlnire la Castel Gandolfo. Ce au discutat despre războiul din Ucraina (FOTO, VIDEO)
Externe
Papa Leon al XIV-lea și Zelenski, nouă întâlnire la Castel Gandolfo. Ce au discutat despre războiul din Ucraina (FOTO, VIDEO)
Accident aviatic în Rusia. Un avion militar s-a prăbușit aproape de Moscova
Externe
Accident aviatic în Rusia. Un avion militar s-a prăbușit aproape de Moscova
Un oraș din Italia introduce „taxa îndrăgostiților”. Cât costă să vizitezi unul dintre cele mai romantice locuri din lume
Externe
Un oraș din Italia introduce „taxa îndrăgostiților”. Cât costă să vizitezi unul dintre cele mai romantice locuri din lume
Paramount ridică miza în lupta pentru Warner Bros. Ce rol joacă presiunile politice în bătălia cu Netflix
Externe
Paramount ridică miza în lupta pentru Warner Bros. Ce rol joacă presiunile politice în bătălia cu Netflix
Condamnare pe viață pentru spionaj. Un fost ministru a ajuns la închisoare
Externe
Condamnare pe viață pentru spionaj. Un fost ministru a ajuns la închisoare
Cutremur puternic în Japonia. Autoritățile au raportat cel puțin 30 de răniți
Externe
Cutremur puternic în Japonia. Autoritățile au raportat cel puțin 30 de răniți
Germania forțează trecerea la încălzire regenerabilă. Care este motivul din spatele eliminării sobelor
Externe
Germania forțează trecerea la încălzire regenerabilă. Care este motivul din spatele eliminării sobelor
SUA își înarmează soldații cu drone inspirate de modelul iranian Shahed
Externe
SUA își înarmează soldații cu drone inspirate de modelul iranian Shahed
Întâlnirea oficială dintre Ilie Bolojan și Boris Pistorius, anulată în ultimul moment. Motivul pentru care ministrul Apărării din Germania nu mai vine în România
Externe
Întâlnirea oficială dintre Ilie Bolojan și Boris Pistorius, anulată în ultimul moment. Motivul pentru care ministrul Apărării din Germania nu mai vine în România
Ultima oră
15:55 - Pericol de explozie pe DN 7. Scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieşirea din Călimăneşti spre Sibiu VIDEO
15:33 - Gigi Becali a făcut senzație cu costumul său la evenimentul unde a fost desemnat „Omul Anului 2025”. Cât a costat, de fapt, și de unde l-a adus special
15:28 - Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
15:15 - Diana Buzoianu iese la atac. Ministrul Mediului, acuzații grave pentru PSD. De ce vor, de fapt, să o dea afară
15:09 - Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar
15:07 - Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
15:04 - Un nou scandal zguduie Palatul Elysee. Brigette Macron surprinsă insultând activistele feministe
14:57 - Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
14:38 - Noi acuzații grave în cazul Camelia Voinea: „Și-a înfipt unghiile în carnea mea”. O fostă gimnastă a povestit cum a fost bătută cu brutalitate de antrenoare
14:31 - Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente