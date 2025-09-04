B1 Inregistrari!
Alexandru Nazare reacționează la acuzații. Ministrul Finanțelor spune că nu are „nimic de ascuns”

Răzvan Adrian
04 sept. 2025, 18:23
Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor. Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a publicat pe Facebook un mesaj prin care respinge acuzațiile vehiculate în spațiul online despre afacerile sale.

Oficialul afirmă că atacurile au apărut în contextul măsurilor recente luate de MF și ANAF.

Cuprins:

  • Care este poziția adoptată de Alexandru Nazare
  • Despre acuzațiile online și situația fiscală a firmelor
  • Activitatea ANAF și planurile pentru finanțele publice

Care este poziția adoptată de Alexandru Nazare

În mesajul său, Nazare a insistat că „nu sunt șantajabil și nu am nimic de ascuns. Știu că acțiunile recente MF și ANAF deranjează teribil multiple zone de influență”, potrivit unei postări pe Facebook, citate de Agerpres.

El a explicat diferența dintre calitatea de asociat și cea de administrator, subliniind că legea interzice persoanelor cu funcții publice să fie administratori de firme. În cazul Comunicare SRL, „am devenit asociat în luna septembrie 2022, prin succesiune, după decesul soției mele. Nu am deținut niciodată calitatea de administrator, deci nu mi se pot imputa obligațiile de gestiune”, a explicat acesta.

Nazare a precizat și că datoriile firmei nu sunt către stat, ci reprezintă creditări făcute de asociați, iar bilanțurile ar fi fost depuse conform legii. În ceea ce privește Winkampaign SRL, a arătat că deține doar 16,5% din capital, fără a avea atribuții de administrator.

Despre acuzațiile online și situația fiscală a firmelor

Ministrul a calificat drept eronată informația privind inactivitatea fiscală a uneia dintre societăți. „ONRC a confirmat oficial, prin act emis la 6 august 2025, că inactivarea fiscală a fost o eroare administrativă”

Totodată, a negat orice legătură cu dosarele penale. „Nu sunt cercetat în niciun dosar penal. Autorii materialului care mă prezintă implicat într-un dosar internațional în care se cercetează crime împotriva umanității au depășit cu mult orice fantezie”, a mai precizat acesta.

Activitatea ANAF și planurile pentru finanțele publice

Nazare a declarat că, în ultimele luni, ANAF a făcut progrese vizibile în combaterea insolvențelor frauduloase și a evaziunii fiscale, deranjând anumite „zone de influență”.

Acesta a precizat: „Un lucru este clar: activitatea va continua cel puțin în același ritm ca și până acum, oricât ar încerca unele site-uri sau voci din spațiul public să se facă auzite”

Ministrul a recunoscut că reformele nu sunt lipsite de dificultăți: „Dacă vor apărea erori pe parcursul acestui demers, vom corecta și vom reveni cu precizări acolo unde este cazul. Facem tot posibilul să readucem finanțele țării pe o traiectorie corectă, în câteva luni, după ani la rând de desfrâu bugetar”

