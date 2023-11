Alexandru Rafila, după tragedia de la Spitalul de Psihiatrie din Murgeni: Toți pacienții care se află internați au o evoluție favorabilă. Poliția desfășoară o anchetă penală (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a oferit noi detalii despre tragedia de la Spitalul de Psihiatrie din Murgeni, în care , și a precizat că Poliția efectuează o anchetă penală.

„În cazul a trei dintre acești pacienți, situația s-a complicat, a evoluat rapid nefavorabil. Au avut tulburări hemodinamice majore și au decedat trei dintre ei. Primele simptome au apărut în cursul nopții la unul dintre pacienți, iar cele trei decese s-au înregistrat în intervalul 5 – 18, 18:30, nu știu exact, o să aveți la dispoziție comunicatul de presă al Direcției de Sănătate Publică Vaslui”, a spus ministrul Sănătății.

„Noi am aflat, așa cum am declarat și ieri, la Ministerul Sănătății, la ora 18:30, despre acest incident. Am organizat rapid examinarea și trierea pacienților care aveau simptomatologie. Numărul lor a fost în creștere. În total, 29 de pacienți au fost transferați la trei spitale unde puteau să primească și asistență medicală de terapie intensivă. Cele trei spitale sunt două din județul Vaslui, respectiv Spitalul din Bârlad și Spitalul din Vaslui, și, bineînțeles, și Spitalul de la Iași, care este un centru regional cel puțin în zona patologiei infecțioase”, a continuat el.

„Toți pacienții care se află internați au o evoluție favorabilă, inclusiv cel care se află internat la Terapie Intensivă la Spitalul din Bârlad nu are o problemă, adică nu s-a înrăutățit starea generală, are reflex de deglutiție, respiră spotan, este însă sub supraveghere în continuare la secția de Terapie Intensivă”, a adăugat Alexandru Rafila.

„Să sperăm că situația dramatică de ieri nu va mai continua în niciun fel, nu se vor mai înregistra noi victime. Este important să vedem care este sursa acestei toxiinfecții sau intoxicații, după caz, nu știm încă, și, bineînțeles, Poliția, care desfășoară la rândul ei o anchetă, de data aceasta penală, va prezenta sigur, în momentul în care vor avea mai multe informații, concluzii legate de desfășurarea acestei situații”, a mai spus ministrul.