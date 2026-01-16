Irineu Darău (USR), ministrul Economiei, a declarat vineri, pentru B1 TV, că tensiunile și scandalurile din spațiul public sunt cumva inerente de vreme ce există o forță reformistă, care vrea schimbare și dezvoltarea țării, căreia i se opune o forță antireformistă, ce dorește menținerea status-quo-ului. Darău a enumerat în tabăra reformistă pe USR, premierul liberal Ilie Bolojan și o parte a justiției.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

De ce crede Darău că USR e ținta criticilor

„Există anumite lucruri care nu au funcționat, iar dacă cineva vine și spune: ”nu cu biciul, cu frumosul!”… (…) Suntem condamnați să funcționeze ca să ne apărăm bine, să atragem investiții și să ne dezvoltăm.

Dar mai și deranjezi. Nu cred că are cum un USR reformist să nu deranjeze. Să știți că se discută și între colegi de ce suntem așa de atacați, de ce pare că unii nu mai pot de grija USR-ului și că USR e forța care numai probleme creează în România. Și mereu ajungem la aceeași discuție foarte francă: renunțăm să mai fim reformiști, ca să fie unii mulțumiți? Toți suntem reformiști până la capăt.

Învățăm pe acest parcurs. Învățăm și să lucrăm cu modul statului de a face lucrurile în acești 35 de ani, să-l schimbăm din mers, dar nu cred că ne vom schimba acest ADN reformist, pentru că atunci n-am mai fi USR.

Încă o dată: nu suntem perfecți, învățăm pe acest drum”, a afirmat Irineu Darău.

Darău: Va continua să fie această tensiune între reformiști și antireformiști

„Și ca să nu vorbesc doar de USR. Oare dl Bolojan de ce deranjează anumite zone ale politicii și ale statului? Poate e mai reformist decât media politicii românești… Această dorință clară de reformă deranjează pe oricine e antireformă.

Ați menționat la începutul emisiunii o parte a justiției, aș spune eu. Oare acolo de ce sunt așa multe tensiuni interioare? Cumva pentru că societatea în ansamblu și o parte a justiției sunt reformiste și o parte a justiției e antireformistă?

Cred că ani de zile, ca să nu spun zeci de ani, cum durează orice construcție, va mai fi această în statul român între reformiști și antireformiști”, a mai afirmat ministrul Irineu Darău, pentru B1 TV.