B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Doctoratul lui Radu Marinescu, verificat oficial de Comisia de Etică. Cum se va desfășura analiza academică a tezei ministrului Justiției

Doctoratul lui Radu Marinescu, verificat oficial de Comisia de Etică. Cum se va desfășura analiza academică a tezei ministrului Justiției

Iulia Petcu
16 ian. 2026, 17:34
Doctoratul lui Radu Marinescu, verificat oficial de Comisia de Etică. Cum se va desfășura analiza academică a tezei ministrului Justiției
Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
Cuprins
  1. Ce a decis Comisia de Etică a Universității din Craiova
  2. Cine sunt membrii Comisiei și ce rol au în procedură
  3. Ce legături instituționale au fost discutate în spațiul public
  4. Care este contextul acuzațiilor și reacția ministrului
  5. Cum privesc PSD și premierul Ilie Bolojan această verificare

Comisia de Etică a Universității din Craiova a decis să analizeze acuzațiile de plagiat care îl vizează pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, în urma apariției unei investigații jurnalistice. Decizia vine într-un context public tensionat, în care miza principală este verificarea tezei de doctorat și procedura academică declanșată oficial.

Ce a decis Comisia de Etică a Universității din Craiova

După o ședință extraordinară care a durat aproximativ două ore, Comisia de Etică a hotărât deschiderea unui dosar de analiză privind teza de doctorat a ministrului Justiției. Decizia vizează două sesizări distincte, înregistrate la începutul săptămânii, care reclamă posibile încălcări ale normelor de integritate academică.

„Comisia de Etică Universitară a Universității din Craiova, întrunită în ședință extraordinară, astăzi 16.01.2026, a hotărât deschiderea unui dosar de analiză referitor la sesizările nr. 56/13.01.2026 și nr. 76/14.01.2026”. Potrivit comunicatului transmis presei, sesizările fac referire directă la lucrarea de doctorat a lui Radu Marinescu.

Comisia se mai întrunise anterior, într-o ședință ordinară, chiar în ziua publicării investigației, însă atunci a decis doar convocarea unei reuniuni suplimentare pentru a evalua oportunitatea analizei.

Cine sunt membrii Comisiei și ce rol au în procedură

Comisia de Etică a Universității din Craiova este alcătuită din opt membri, cadre didactice din mai multe facultăți, alături de doi reprezentanți ai studenților. Structura este una multidisciplinară, menită să asigure o evaluare echilibrată a sesizărilor primite.

Președintele comisiei este prof. univ. dr. ing. Enache Sorin, de la Facultatea de Inginerie Electrică, iar funcția de vicepreședinte este ocupată de conf. univ. dr. Nicolescu Adrian, de la Facultatea de Litere. Din comisie mai fac parte profesori și conferențiari de la Facultatea de Economie, Automatică, Calculatoare și Electronică, respectiv Științe, relatează HotNews.

În comisie sunt incluși și doi studenți, unul de la Facultatea de Drept și unul de la Educație Fizică și Sport, precum și un secretar, asistent universitar doctor la Facultatea de Drept. Aceștia au rolul de a analiza documentele, de a solicita puncte de vedere și de a formula o concluzie conform regulamentelor universitare.

Ce legături instituționale au fost discutate în spațiul public

În paralel cu decizia comisiei, atenția publică s-a concentrat și asupra conducerii Universității din Craiova. Rectorul instituției este Cezar Ionuț Spînu, despre care există informații publice privind legături politice la nivel local, menționate anterior în presă.

De asemenea, secretara șefă a universității este Alina Sorina Pistrițu, sora primarului municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, conform PressHub. Totuși, potrivit structurii oficiale, nici rectorul, nici secretara șefă nu fac parte din Comisia de Etică și nu participă la analiza sesizărilor.

Care este contextul acuzațiilor și reacția ministrului

Sesizările analizate de comisie au fost depuse după publicarea unei investigații PressOne, semnate de jurnalista Emilia Șercan, care susține existența unui plagiat extins în teza de doctorat a ministrului. Investigația indică faptul că peste jumătate din lucrare ar conține fragmente preluate din alte surse.

Radu Marinescu a respins public acuzațiile, afirmând că „adevărul nu poate fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare” și că teza sa a fost „în conformitate cu legislația din acel moment”.

Cum privesc PSD și premierul Ilie Bolojan această verificare

PSD a anunțat că îl susține „fără rezerve” pe ministrul Justiției și a calificat acuzațiile drept un atac politic. Într-un comunicat, partidul susține că momentul formulării acuzațiilor este unul strategic.

„Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că este necesară evaluarea de către „o entitate independentă” și a subliniat că verdictul privind plagiatul trebuie stabilit de o instituție competentă. „Lucrurile de care este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru, ci acum 15-20 de ani și încerc să-mi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatul de ministru”, a spus șeful guvernului.

Tags:
Citește și...
După ce „marele” protest de joi a eșuat, George Simion caută scuze. Inventează abuzuri și se victimizează. Ca de obicei (VIDEO)
Politică
După ce „marele” protest de joi a eșuat, George Simion caută scuze. Inventează abuzuri și se victimizează. Ca de obicei (VIDEO)
Scandal între PSD și PNL din cauza vizitei lui Ilie Bolojan la Iași. PNL acuză că primarii PSD au primit ordin de la București să nu se vadă cu premierul (VIDEO)
Politică
Scandal între PSD și PNL din cauza vizitei lui Ilie Bolojan la Iași. PNL acuză că primarii PSD au primit ordin de la București să nu se vadă cu premierul (VIDEO)
Cum va folosi România cele 16,68 miliarde euro din programul SAFE? Oana Țoiu: „Sunt bani care vin sub formă de împrumut, la o dobândă foarte mică”
Politică
Cum va folosi România cele 16,68 miliarde euro din programul SAFE? Oana Țoiu: „Sunt bani care vin sub formă de împrumut, la o dobândă foarte mică”
Ministrul Apărării susține că România este pregătită în cazul unui atac al Rusiei la Gurile Dunării. Miruță: „Armata Română nu este singură”
Politică
Ministrul Apărării susține că România este pregătită în cazul unui atac al Rusiei la Gurile Dunării. Miruță: „Armata Română nu este singură”
Impozitele lui Ilie Bolojan la Oradea: Cât are de plătit pentru un apartament și un Mercedes A-Klasse din 2017
Politică
Impozitele lui Ilie Bolojan la Oradea: Cât are de plătit pentru un apartament și un Mercedes A-Klasse din 2017
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: “Un pas major înainte pentru consolidarea securității noastre”
Politică
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: “Un pas major înainte pentru consolidarea securității noastre”
Ilie Bolojan, sfidat de PSD Iași. Primarii social-democrați refuză să participe la discuții: „Premierul ‘Taie-Tot’, acest propovăduitor al austerității”
Politică
Ilie Bolojan, sfidat de PSD Iași. Primarii social-democrați refuză să participe la discuții: „Premierul ‘Taie-Tot’, acest propovăduitor al austerității”
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei. Ce teme au dominat discuțiile de la Palatul Victoria
Politică
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei. Ce teme au dominat discuțiile de la Palatul Victoria
Un senator POT vrea ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costul tratamentului
Politică
Un senator POT vrea ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costul tratamentului
Ce impozit pe casă plătește Traian Băsescu: „E o creștere consistentă”
Politică
Ce impozit pe casă plătește Traian Băsescu: „E o creștere consistentă”
Ultima oră
18:22 - Oana Roman: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit fiica sa la școală
18:19 - Uniunea Europeană analizează extinderea tarifelor pentru mașinile hibride chinezești. Ce impact ar putea avea asupra pieței auto
17:56 - Nelu Iordache va fi eliberat din închisoare, după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa. Cum justifică instanța (VIDEO)
17:40 - După ce „marele” protest de joi a eșuat, George Simion caută scuze. Inventează abuzuri și se victimizează. Ca de obicei (VIDEO)
17:32 - De ce Monica Tatoiu nu vrea să mai audă de Cătălin Măruță: „A călcat pe bec”
17:10 - Dorian Popa s-a operat la nas: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm”. Intervenția a durat peste 6 ore. Ce a pățit influencerul
16:56 - Klaus Iohannis nu și-a plătit impozitele. Este somat de Primăria Sibiu să dea banii datorați
16:45 - Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos: „O să fie sfânt. Rămâne în istorie”
16:41 - Momente de panică pe pârtie după un incident tehnic. Cum au fost puși în pericol turiștii din Poiana Brașov (VIDEO)
16:32 - Scandal între PSD și PNL din cauza vizitei lui Ilie Bolojan la Iași. PNL acuză că primarii PSD au primit ordin de la București să nu se vadă cu premierul (VIDEO)