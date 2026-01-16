Comisia de Etică a Universității din Craiova a decis să analizeze acuzațiile de plagiat care îl vizează pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, în urma apariției unei investigații jurnalistice. Decizia vine într-un context public tensionat, în care miza principală este verificarea tezei de doctorat și procedura academică declanșată oficial.

Ce a decis Comisia de Etică a Universității din Craiova

După o ședință extraordinară care a durat aproximativ două ore, Comisia de Etică a hotărât deschiderea unui dosar de analiză privind teza de doctorat a . Decizia vizează două sesizări distincte, înregistrate la începutul săptămânii, care reclamă posibile încălcări ale normelor de integritate academică.

„Comisia de Etică Universitară a Universității din Craiova, întrunită în ședință extraordinară, astăzi 16.01.2026, a hotărât deschiderea unui dosar de analiză referitor la sesizările nr. 56/13.01.2026 și nr. 76/14.01.2026”. Potrivit comunicatului transmis presei, sesizările fac referire directă la lucrarea de doctorat a lui Radu Marinescu.

Comisia se mai întrunise anterior, într-o ședință ordinară, chiar în ziua publicării investigației, însă atunci a decis doar convocarea unei reuniuni suplimentare pentru a evalua oportunitatea analizei.

Cine sunt membrii Comisiei și ce rol au în procedură

Comisia de Etică a este alcătuită din opt membri, cadre didactice din mai multe facultăți, alături de doi reprezentanți ai studenților. Structura este una multidisciplinară, menită să asigure o evaluare echilibrată a sesizărilor primite.

Președintele comisiei este prof. univ. dr. ing. Enache Sorin, de la Facultatea de Inginerie Electrică, iar funcția de vicepreședinte este ocupată de conf. univ. dr. Nicolescu Adrian, de la Facultatea de Litere. Din comisie mai fac parte profesori și conferențiari de la Facultatea de Economie, Automatică, Calculatoare și Electronică, respectiv Științe, relatează HotNews.

În comisie sunt incluși și doi studenți, unul de la Facultatea de Drept și unul de la Educație Fizică și Sport, precum și un secretar, asistent universitar doctor la Facultatea de Drept. Aceștia au rolul de a analiza documentele, de a solicita puncte de vedere și de a formula o concluzie conform regulamentelor universitare.

Ce legături instituționale au fost discutate în spațiul public

În paralel cu decizia comisiei, atenția publică s-a concentrat și asupra conducerii Universității din Craiova. Rectorul instituției este Cezar Ionuț Spînu, despre care există informații publice privind legături politice la nivel local, menționate anterior în presă.

De asemenea, secretara șefă a universității este Alina Sorina Pistrițu, sora primarului municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, conform PressHub. Totuși, potrivit structurii oficiale, nici rectorul, nici secretara șefă nu fac parte din Comisia de Etică și nu participă la analiza sesizărilor.

Care este contextul acuzațiilor și reacția ministrului

Sesizările analizate de comisie au fost depuse după publicarea unei investigații PressOne, semnate de jurnalista Emilia Șercan, care susține existența unui extins în teza de doctorat a ministrului. Investigația indică faptul că peste jumătate din lucrare ar conține fragmente preluate din alte surse.

Radu Marinescu a respins public acuzațiile, afirmând că „adevărul nu poate fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare” și că teza sa a fost „în conformitate cu legislația din acel moment”.

Cum privesc PSD și premierul Ilie Bolojan această verificare

„fără rezerve” pe ministrul Justiției și a calificat acuzațiile drept un atac politic. Într-un comunicat, partidul susține că momentul formulării acuzațiilor este unul strategic.

„Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că este necesară evaluarea de către „o entitate independentă” și a subliniat că verdictul privind plagiatul trebuie stabilit de o instituție competentă. „Lucrurile de care este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru, ci acum 15-20 de ani și încerc să-mi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatul de ministru”, a spus șeful guvernului.