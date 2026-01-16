După ce „marele” protest de joi a eșuat, George Simion caută scuze. Inventează abuzuri și se victimizează. Ca de obicei (VIDEO)

După ce a încercat să îi fure protestul lui Claudiu Târziu, fostul său coleg de partid, George Simion încearcă să mai atenueze eșecul. Manifestarea masivă pe care o aștepta liderul AUR s-a transformat într-un protest cu câteva mii de oameni, aduși cu autobuze și microbuze de prin țară. Și alea, pe jumătate goale.

George Simion inventează abuzuri

Într-un mesaj postat pe Facebook, George Simion susține că ar fi venit mult mai mulți oameni la protestul său, despre care încearcă să ne convingă (sau să se convingă pe el) că a fost unul masiv, dar că au fost împiedicați să ajungă în București. Ba chiar să iasă din localitățile de unde ar fi venit spre Capitală. Și a găsit și niște manifestanți încătușați. El știe unde, că nu ne-a spus.

„Protestele trebuie să continue. Ceea ce a început ieri printr-o prezență masivă în ciuda tuturor vocilor care spuneau că nu vor ieși românii trebuie să se multiplice în proteste mai multe, mai dese, în cât mai multe locuri. Ieri i-au împiedicat pe fermierii care se porniseră spre București, ieri au existat manifestanți, și vă rog trimiteți-mi clipuri video dacă ați pățit ceva, au fost manifestanți încătușați. Va trebui să fim mai deștepti decât ei la protestele următoare.”, spune liderul AUR.

Bineînțeles că nu a spus niciun cuvânt despre faptul că lui au aruncat cu recipiente din plastic și cu bulgări de zăpadă spre forțele de ordine. Și nici că au vrut să îl linșeze pe bărbatul care a afișat pe clădirile din Piața Universității mesajul „Marș la Moscova”, dar au fost opriți de jandarmi.

Simion ar vrea protest în fiecare zi. Dar nu are cu cine

Liderul AUR zice că nu renunță și încearcă în continuare să își mobilizeze oamenii, parcă speriat că rămâne tot mai singur în stradă. Ceea ce este foarte probabil să se întâmple. Dacă nici măcar aduși cu autobuzele nu au venit oamenii, ce protest să mai organizeze Simion?

„Noi ne facem datoria să fim alături de fiecare protest legitim împotriva guvernării, alături de orice protest național care se organizează. Vom fi acolo lângă voi. Vă place, nu vă place, ascultați îndemnul meu. Ați văzut cât de important a fost că a participat ieri AUR într-o formă organizată.

Luați și voi parte la proiectul Alianța pentru Unirea Românilor. Bun, rău, cu greșelile pe care inerent le-am făcut până acum, suntem de departe cea mai bine organizată a structurii suveraniste. Trebuie să o întărim.”, a spus George Simion.