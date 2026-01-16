B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » După ce „marele” protest de joi a eșuat, George Simion caută scuze. Inventează abuzuri și se victimizează. Ca de obicei (VIDEO)

După ce „marele” protest de joi a eșuat, George Simion caută scuze. Inventează abuzuri și se victimizează. Ca de obicei (VIDEO)

Adrian A
16 ian. 2026, 17:40
După ce marele protest de joi a eșuat, George Simion caută scuze. Inventează abuzuri și se victimizează. Ca de obicei (VIDEO)
Sursă foto: Inquam/Octav Ganea
Cuprins
  1. George Simion inventează abuzuri
  2. Simion ar vrea protest în fiecare zi. Dar nu are cu cine

După ce a încercat să îi fure protestul lui Claudiu Târziu, fostul său coleg de partid, George Simion încearcă să mai atenueze eșecul. Manifestarea masivă pe care o aștepta liderul AUR s-a transformat într-un protest cu câteva mii de oameni, aduși cu autobuze și microbuze de prin țară. Și alea, pe jumătate goale.

George Simion inventează abuzuri

Într-un mesaj postat pe Facebook, George Simion susține că ar fi venit mult mai mulți oameni la protestul său, despre care încearcă să ne convingă (sau să se convingă pe el) că a fost unul masiv, dar că au fost împiedicați să ajungă în București. Ba chiar să iasă din localitățile de unde ar fi venit spre Capitală. Și a găsit și niște manifestanți încătușați. El știe unde, că nu ne-a spus.

„Protestele trebuie să continue. Ceea ce a început ieri printr-o prezență masivă în ciuda tuturor vocilor care spuneau că nu vor ieși românii trebuie să se multiplice în proteste mai multe, mai dese, în cât mai multe locuri. Ieri i-au împiedicat pe fermierii care se porniseră spre București, ieri au existat manifestanți, și vă rog trimiteți-mi clipuri video dacă ați pățit ceva, au fost manifestanți încătușați.  Va trebui să fim mai deștepti decât ei la protestele următoare.”, spune liderul AUR.

Bineînțeles că nu a spus niciun cuvânt despre faptul că manifestanții lui au aruncat cu recipiente din plastic și cu bulgări de zăpadă spre forțele de ordine. Și nici că au vrut să îl linșeze pe bărbatul care a afișat pe clădirile din Piața Universității mesajul „Marș la Moscova”, dar au fost opriți de jandarmi.

Simion ar vrea protest în fiecare zi. Dar nu are cu cine

Liderul AUR zice că nu renunță și încearcă în continuare să își mobilizeze oamenii, parcă speriat că rămâne tot mai singur în stradă. Ceea ce este foarte probabil să se întâmple. Dacă nici măcar aduși cu autobuzele nu au venit oamenii, ce protest să mai organizeze Simion?

„Noi ne facem datoria să fim alături de fiecare protest legitim împotriva guvernării, alături de orice protest național  care se organizează. Vom fi acolo lângă voi. Vă place, nu vă place, ascultați îndemnul meu. Ați văzut cât de important  a fost că a participat ieri AUR într-o formă organizată.

Luați și voi parte la proiectul Alianța pentru Unirea Românilor. Bun, rău, cu greșelile pe care inerent le-am făcut până acum, suntem de departe cea mai bine organizată a structurii suveraniste. Trebuie să o întărim.”, a spus George Simion.

Tags:
Citește și...
Doctoratul lui Radu Marinescu, verificat oficial de Comisia de Etică. Cum se va desfășura analiza academică a tezei ministrului Justiției
Politică
Doctoratul lui Radu Marinescu, verificat oficial de Comisia de Etică. Cum se va desfășura analiza academică a tezei ministrului Justiției
Scandal între PSD și PNL din cauza vizitei lui Ilie Bolojan la Iași. PNL acuză că primarii PSD au primit ordin de la București să nu se vadă cu premierul (VIDEO)
Politică
Scandal între PSD și PNL din cauza vizitei lui Ilie Bolojan la Iași. PNL acuză că primarii PSD au primit ordin de la București să nu se vadă cu premierul (VIDEO)
Cum va folosi România cele 16,68 miliarde euro din programul SAFE? Oana Țoiu: „Sunt bani care vin sub formă de împrumut, la o dobândă foarte mică”
Politică
Cum va folosi România cele 16,68 miliarde euro din programul SAFE? Oana Țoiu: „Sunt bani care vin sub formă de împrumut, la o dobândă foarte mică”
Ministrul Apărării susține că România este pregătită în cazul unui atac al Rusiei la Gurile Dunării. Miruță: „Armata Română nu este singură”
Politică
Ministrul Apărării susține că România este pregătită în cazul unui atac al Rusiei la Gurile Dunării. Miruță: „Armata Română nu este singură”
Impozitele lui Ilie Bolojan la Oradea: Cât are de plătit pentru un apartament și un Mercedes A-Klasse din 2017
Politică
Impozitele lui Ilie Bolojan la Oradea: Cât are de plătit pentru un apartament și un Mercedes A-Klasse din 2017
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: “Un pas major înainte pentru consolidarea securității noastre”
Politică
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: “Un pas major înainte pentru consolidarea securității noastre”
Ilie Bolojan, sfidat de PSD Iași. Primarii social-democrați refuză să participe la discuții: „Premierul ‘Taie-Tot’, acest propovăduitor al austerității”
Politică
Ilie Bolojan, sfidat de PSD Iași. Primarii social-democrați refuză să participe la discuții: „Premierul ‘Taie-Tot’, acest propovăduitor al austerității”
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei. Ce teme au dominat discuțiile de la Palatul Victoria
Politică
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei. Ce teme au dominat discuțiile de la Palatul Victoria
Un senator POT vrea ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costul tratamentului
Politică
Un senator POT vrea ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costul tratamentului
Ce impozit pe casă plătește Traian Băsescu: „E o creștere consistentă”
Politică
Ce impozit pe casă plătește Traian Băsescu: „E o creștere consistentă”
Ultima oră
18:19 - Uniunea Europeană analizează extinderea tarifelor pentru mașinile hibride chinezești. Ce impact ar putea avea asupra pieței auto
17:56 - Nelu Iordache va fi eliberat din închisoare, după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa. Cum justifică instanța (VIDEO)
17:34 - Doctoratul lui Radu Marinescu, verificat oficial de Comisia de Etică. Cum se va desfășura analiza academică a tezei ministrului Justiției
17:32 - De ce Monica Tatoiu nu vrea să mai audă de Cătălin Măruță: „A călcat pe bec”
17:10 - Dorian Popa s-a operat la nas: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm”. Intervenția a durat peste 6 ore. Ce a pățit influencerul
16:56 - Klaus Iohannis nu și-a plătit impozitele. Este somat de Primăria Sibiu să dea banii datorați
16:45 - Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos: „O să fie sfânt. Rămâne în istorie”
16:41 - Momente de panică pe pârtie după un incident tehnic. Cum au fost puși în pericol turiștii din Poiana Brașov (VIDEO)
16:32 - Scandal între PSD și PNL din cauza vizitei lui Ilie Bolojan la Iași. PNL acuză că primarii PSD au primit ordin de la București să nu se vadă cu premierul (VIDEO)
16:15 - Doi români, arestați în Italia pentru furt. Unul dintre ei a reușit să ia arma unui polițist și să tragă cu ea