Soții Iohannis și-au plătit datoriile pentru care au fost somați de Primăria Sibiu

Traian Avarvarei
17 ian. 2026, 18:12
Soții Iohannis și-au plătit datoriile pentru care au fost somați de Primăria Sibiu
Fostul președinte Klaus Iohannis. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Soții Carmen și Klaus Iohannis și-au achitat restanțele pentru care fuseseră emise somații de plată de către Primăria Sibiu.

Soții Iohannis și-au plătit datoriile

Anul trecut, Primăria Sibiu a emis două somații de plată pe numele soților Carmen și Klaus Iohannis. Prima se adresa partenerei fostului președinte al României, iar cea de-a doua pe numele amândurora.

Ambele somații au fost înregistrate la data de 8 octombrie 2025 și au fost emise ca urmare a unor restanțe pe care cei doi soți le aveau la impozitele și taxelor locale.

Din fericire pentru soții Iohannis, sumele pentru care au fost emise somațiile, precum și tipurile de datorii, nu pot fi făcute publice, reprezentând secret fiscal.

Într-un răspuns pentru Antena 3 CNN, Primăria municipiului Sibiu a precizat că „în prezent, persoanele indicate nu au datorii către bugetul local”. Datoriile erau mai vechi, acesta fiind motivul transmiterii somațiilor, spun oficialii administrației locale.

Klaus și Carmen Iohannis dețin împreună șase imobile în Sibiu.

