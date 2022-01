Alexandru Rafila: Ne aflăm pe un val de creștere rapidă, una dintre cele mai rapide din Europa în acest moment. Am pus la punct un sistem funcțional, rămâne să îl testăm (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a vorbit despre evoluția pandemiei la nivel național și a atras atenția că România înregistrează „una dintre cele mai rapide creșteri din Europa în acest moment” ca rată bazală de reproducere a infecției.

Alexandru Rafila, după ultimul bilanț epidemiologic: „Monitorizăm îndeaproape situația”

Întrebat unde am putea să ajungem, având în vedere că la bilanțul de marți au fost raportate 8.861 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, ministrul Sănătății a explicat: „În mod evident, ne aflăm pe un val de creștere rapidă. Am declarat și zilele trecute că e una dintre cele mai rapide creșteri din Europa în acest moment, din punct de vedere al ratei bazale de reproducere a infecției. Vedeți că avem un salt săptămânal, a crescut cam de 1,5 ori. Dacă săptămâna trecută aveam cam 6.000 de cazuri înregistrate zilnic, la mijlocul săptămânii, acum am ajuns la aproape 9.000 de cazuri, deci o creștere de 1,5 ori a numărului de cazuri. Ea a fost și în valul 4 pentru mai multe săptămâni oarecum similară. Problema este, în momentul de față, când se va opri această creștere”.

„Noi monitorizăm îndeaproape situația, monitorizăm proporția de cazuri spitalizate din numărul total de cazuri nou-confirmate. În momentul de față, este undeva de 3%, 3% – 4% din cazurile care sunt nou-înregistrate. Ceea ce am pus la punct cred că este un sistem funcțional. Rămâne să îl testăm, categoric, că n-avem de unde să știm dinainte, dar el presupune testarea rapidă, apropiată de domiciliul pacienților, prin medicii de familie, o evaluare inițială la medicul de familie. Ulterior, formele medii și pacienții care au comorbidități vor fi îndrumați la cele 230 de centre de evaluare, unde pot beneficia de analize medicale și de o radiografie sau tomografie computerizată, după caz, după care o parte din ei vor primi medicația antivirală de la aceste centre ambulatorii sau vor fi îndrumați către spitale, în cazul în care au nevoie de oxigen sau de îngrijiri mai aprofundate”, a adăugat Alexandru Rafila.