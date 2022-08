Alexandru Rafila: România va trebui să plătească distrugerea vaccinurilor anti-COVID expirate

Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sănătății, a declarat că România are în depozite opt milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar o parte dintre ele vor expira în perioada următoare. România va trebui să plătească distrugerea lor, a precizat ministrul.

Rafila, despre dozele de vaccin anti-COVID

„Am reuşit un lucru important la începutul anului, când am vândut 7,5 milioane de doze. Am salvat vreo 150 de milioane de euro, că am vândut la acelaşi preţ la care au fost achiziţionate”, a spus Rafila, la Antena 3.

Acesta a afirmat că apoi, împreună cu alte 10 state membre UE, România a cerut printr-o scrisoare ca dozele ce urmează să vină prin contractul pe acest an și pe cel următor să fie reduse substanțial. Acum România așteaptă răspunsul.

Ministrul a mai spus că țara noastră a semnat în luna mai a anului trecut, pentru 2022 și 2023, un contract de achiziție pentru „o cantitate enormă de vaccinuri, de aproape 40 de milioane de doze”.

Ministrul Sănătății a mai precizat că, din punctul său de vedere, nu se vor mai impune restricții în contextul pandemiei.

Ce a spus Rafila despre noua formulă de vaccin anti-COVID

Pe de altă parte, Alexandru Rafila a susținut că țara noastră va primi în octombrie

„Promisiunile pentru vaccinul cu formula nouă este probabil sfârşitul lunii octombrie, când Noi am cerut furnizarea formulei celei mai avansate pentru această tulpină, BA4 şi BA5, pentru că mai există şi o formulă intermediară, BA2, care are o anumită eficienţă, dar nu similară cu BA4 şi BA5”, a explicat Rafila.