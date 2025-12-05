Alimentarea cu apă în Prahova urmează să fie reluată începând cu ora 23:00, însă cu restricții stricte și sub monitorizare permanentă. Măsura vine după aproape o săptămână în care peste 100.000 de localnici au rămas fără apă potabilă din cauza problemelor apărute la barajul Paltinu. Autoritățile anunță că procesul este unul gradual, iar apa nu va fi utilizată pentru consum până la finalizarea analizelor DSP.

În ce condiții se reia furnizarea apei

, a anunțat că „Noi suntem pregătiți” pentru reluarea alimentării, în special în zona Municipiului Câmpina. La rândul său, prefectul Prahovei, Daniel Nicodim, a explicat că „s-au stabilit condițiile prin care, începând cu ora 23:00, localitățile afectate de criza apei vor fi realimentate de către fiecare operator în parte”. Președintele Consiliului Județean, Virgiliu Nanu, a completat că „de mâine dimineață, probabil, va ajunge la primii cetățeni”.

Un mesaj Ro-Alert transmis miercuri seară a precizat că furnizată poate prezenta impurități și este destinată strict igienizării grupurilor sanitare: „Este interzisă utilizarea apei pentru băut, igiena individuală, spalarea alimentelor, vaselor și prepararea hranei”.

Ce prevede hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență

CJSU Prahova a adoptat Hotărârea nr. 13/05.12.2025, care reglementează modul în care operatorii, , ISU și UAT-urile vor gestiona reluarea furnizării. Documentul subliniază că „Această apă va fi folosită doar pentru evacuarea apelor uzate fecaloid-menajere de la nivelul grupurilor sanitare!” și include un apel direct către cetățeni: „SĂ FOLOSEASCĂ APA FURNIZATĂ DE OPERATOR EXCLUSIV ȘI DOAR PENTRU IGIENIZAREA TOALETELOR!”

Hotărârea interzice expres utilizarea apei din rețea pentru:

consum,

igiena corpului, mâinilor sau danturii,

spălarea alimentelor,

prepararea hranei.

ISU Prahova va continua transmiterea alertelor la fiecare trei ore, între 06:00 și 22:00, pentru a informa populația cu privire la calitatea apei.

De ce nu poate fi consumată apa în această etapă

Cătălin Albu, reprezentant al DSP, a explicat că „Apa care pleacă este , dar nu se știe ce va fi pe traseu și ne luăm o marjă de eroare, pentru că echilibrarea sistemului durează”. Acesta a precizat că sunt necesare noi probe după încărcarea completă a sistemului, pentru a verifica parametrii de potabilitate. În același sens, Virgiliu Nanu a declarat: „Nu va fi apă pentru băut, pentru spălat pe mâini. […] rog cetățenii ca apa nu trebuie băută și să respectăm condițiile”, relatează hotnews.ro.

Până la anunțul oficial privind siguranța consumului, statul va continua distribuirea de apă îmbuteliată, iar comunicările oficiale despre evoluția situației vor veni exclusiv din partea Instituției Prefectului și a Consiliului Județean Prahova.