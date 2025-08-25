Nu doar deshidratarea poate fi o problemă atunci când oamenii nu consumă suficientă apă. Un studiu realizat de cercetătorii de la Liverpool John Moores University arată că lipsa hidratării corecte poate amplifica nivelurile hormonului de stres și, în timp, crește riscul unor afecțiuni grave, relatează , citat de către .

Cuprins:

Cum a avut loc testul

Ce implicații există pentru sănătate pe termen lung

Care sunt beneficiile pentru consumul a peste 2l de apă pe zi

Cum a avut loc testul

Testele realizate pe 32 de voluntari au arătat că persoanele care au consumat mai puțin de 1,5 litri de apă pe zi au prezentat niveluri semnificativ mai ridicate de cortizol în condiții de stres.

Participanții au fost supuși unui scenariu conceput pentru a simula situații reale de presiune psihologică, iar analizele de salivă și sânge efectuate înainte și după aceste teste au evidențiat diferențe între cei bine și cei cu un aport scăzut de lichide.

Deși ambele grupuri au experimentat anxietate, ritm cardiac crescut și alte simptome similare, reacțiile au fost mult mai pronunțate la cei care nu au consumat suficientă apă zilnic.

„Cortizolul este hormonul principal al stresului, iar o reactivitate excesivă a acestuia este legată de afecțiuni cardiovasculare, diabet și depresie”, a declarat profesorul Neil Walsh, coordonatorul studiului, potrivit surselor citate.

Ce implicații există pentru sănătate pe termen lung

Nivelurile ridicate de cortizol pot diminua eficiența sistemului imunitar și pot contribui la dezvoltarea obezității, hipertensiunii și a altor afecțiuni cronice.

Studiul, publicat în Journal of Applied Physiology, indică faptul că respectarea recomandărilor privind consumul zilnic de lichide, între 1,5 și 2 litri pentru adulți, ar putea aduce beneficii mult mai semnificative decât se considera anterior.

Cu toate acestea, oamenii de știință evidențiază că sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege mai bine relația dintre hidratare și stresul cotidian.

Care sunt beneficiile pentru consumul a peste 2l de apă pe zi

Apa reprezintă un element esențial al existenței, iar corpul uman este compus în proporție de până la 75% din acest lichid esențial.

Experții evidențiază că un aport constant de aproximativ doi litri de apă zilnic nu doar că contribuie la menținerea echilibrului general al organismului, ci are un impact benefic asupra funcțiilor cerebrale, digestiei și chiar asupra stării de spirit.